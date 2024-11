Manacor/Los trofeos obtenidos por Rafa Nadal a lo largo de su carrera deportiva sirven a la academia del tenista en Manacor para rendirle homenaje tras su retirada de las pistas con un vídeo que repasa los hitos de su trayectoria.

El vídeo, publicado en la cuenta de YouTube de la Rafa Nadal Academy by Movistar, muestra los títulos que ha ganado en diferentes puntos del planeta y agradece todo lo que ha hecho tanto dentro como fuera de las pistas.

"Gracias Rafa, por un legado imborrable. Por demostrarnos que ningún esfuerzo es en vano, que el trabajo duro y constante tiene su recompensa, y que lo importante es darlo todo y ser tu mejor versión", arranca la voz en off del vídeo.

"Gracias por demostrarnos que la humildad es una virtud que sigue de moda, y que la fortaleza, perseverancia y sencillez son valores en alza, por demostrarnos la importancia de la familia y el trabajo en equipo, y por recordarnos que es más fácil conseguir las cosas rodeado de buenas personas", continúa para ensalzar su figura.

"Sabemos que no te gustan los halagos, y que a estas alturas ya te habrás sonrojado más de una vez, pero permítenos que no somos simples trofeos, somos el imborrable recuerdo de una carrera extraordinaria, que somos una antorcha de tus valores y tu llama no se apagará tras tu último partido", sentencia el homenaje de la academia al tenista español.