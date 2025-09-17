common.go-to-content
header.menu.open
Jerez
Rincón Flamenco
Feria
Provincia
Turismo
Andalucía
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Sociedad
Salud
Medio ambiente
Motor
De compras
Economía
Deportes
Xerez DFC
Xerez CD
El circuito
Cultura
Opinión
Editorial
Artículos
Tribuna
Análisis
Regístrate
Jerez
Noticias de Jerez
Turismo
Provincia de Cádiz
Vinos de Jerez
Diario de Pasión
Feria de Jerez
Deportes
Noticias deportes
Xerez CD
Xerex DFC
El Circuito
Panorama
Andalucía
España
Economía
Mundo
Entrevistas
Sociedad
Noticias Sociedad
Salud
Medio ambiente
Gastronomía
Motor
De compras
Wappíssima
BC Noticias
Tecnología
Noticias tecnología
Videojuegos
Suplemento Tecnológico
Toros
Noticias toros
Cultura y Ocio
Cultura
Pasarela
TV-Comunicación
Turismo y viajes
Opinión
Editorial
Artículos
Tribuna
Análisis
Multimedia
Vídeos
Suscripciones
Suscripción al Diario en PDF
Suscrípción al Diario en papel
Buscar contenidos
Rueda de prensa de despedida de José Manuel Mena
Fútbol
José Manuel Mena presenta su dimisión en el Jerez Industrial por problemas laborales.
También te puede interesar
Jordan Díaz se retira lesionado en la clasificación
Naufragio del Xerez Toyota en la Copa del Rey frente al Smurfit WestRock La Palma (7-1)
Thomas Partey se declara no culpable de violación y agresión sexual
José Manuel Mena dimite como técnico del Jerez Industrial
Lo último
Sánchez anuncia una ley para rebajar las horas lectivas del profesorado
Conozca los cursos gratuitos sobre internet disponibles en Jerez
Sorteo de regalos y servcio de bar en la marcha ciclista Bici-Amistad que se celebrará este domingo
Yllana homenajeará en Guadalcacín a las películas del oeste con 'Far West'