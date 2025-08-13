Villarreal | Mantiene la base de Champions, pero aún mira al mercado

Thomas Partey, en el partido entre el Villarreal y el Aston Villa.

El Villarreal afronta una temporada en la que volverá a competir en la Liga de Campeones con la base del equipo que logró clasificarse para esta competición la pasada campaña, aunque marcado por las lesiones graves del eje de la defensa de esta pretemporada, que aumentan sus necesidades en el tramo final del mercado estival.

El técnico Marcelino García Toral deberá solventar la salida del club de futbolistas importantes como fueron Álex Baena o Thierno Barry, por los que el Villarreal ha recaudado dos importantes traspasos; así como las de Kiko Femenía y el capitán Raúl Albiol.

Además, ha visto como en esta pretemporada ha perdido a los defensas centrales Logan Costa y Willy Kambwala, ambos lesionados de gravedad. El primero se perderá casi con toda seguridad la temporada entera y el segundo estará unos cinco meses de baja.

Estos problemas en defensa podrían propiciar algún movimiento que no estaba previsto en el mercado de fichajes para reforzar esta zona del equipo.

Jóvenes y con proyección

En el capítulo de fichajes el club ha apostado por incorporar a dos jugadores jóvenes y de proyección, como son los casos de los defensas Rafa Marín y Santiago Mouriño.

El primero llega cedido por parte del Nápoles con una opción de compra a final de temporada; el segundo procede del Atlético de Madrid, por el que Villarreal ha pagado un traspaso de 10 millones de euros.

La importante baja de Baena, traspasado al Atlético de Madrid por una cantidad cercana a los 50 millones, será cubierta con el fichaje de Alberto Moleiro, internacional en las categorías inferiores de la selección y por el que han pagado 16 millones a la Unión Deportiva Las Palmas.

La venta del ariete Tierno Barry al Everton por 38 millones de euros no ha sido todavía sustituida, por lo que el Villarreal busca reforzarse con un delantero referente y más aún tras la salida de Arnaut Danjuma al Valencia.

De momento, el club se ha hecho con los derechos del extremo Tajon Buchanan, que ya jugó como cedido procedente del Inter de Milán la mitad de la pasada campaña.

La duda de Thomas Partey

Caso destacado en el capítulo de incorporaciones es el centrocampista Thomas Partey, quien llega libre tras acabar su contrato con el Arsenal y como acusado de cincos cargos de violación y uno de agresión sexual.

El jugador, como presunto autor de esos delitos en 2021 y 2022, está en libertad condicional y será juzgado el 2 de septiembre en Old Bailey, el tribunal penal central de Inglaterra y Gales.