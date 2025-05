Vinicius declara que se sintió amenazado por el muñeco colgado con su camiseta

El jugador del Real Madrid Vinicius ha declarado este lunes que se sintió ofendido al saber que alguien había colgado un muñeco con su imagen junto a la ciudad deportiva de Valdebebas, ya que se hizo "por racismo y por odio" a su persona y al Real Madrid", y que se planteó si él o su familia "estaban en peligro". Vinicius Junior ha declarado por videoconferencia como perjudicado en el juicio a cuatro acusados de colgar de un puente cerca de la ciudad deportiva del Real Madrid un muñeco con la camiseta del jugador junto a una pancarta con la leyenda "Madrid odia al Real".

"Fue por mi color de piel"

Vinicius, que ha declarado durante unos diez minutos y ha respondido a todas las partes, ha dicho que se enteró de lo ocurrido por las redes sociales. "Fue un día muy triste para mí porque he despertado por la mañana y vi que había colgado un muñeco con mi camiseta", ha narrado. "Me ha afectado en todo. Era un partido importante contra el Atlético, yo estaba muy tranquilo para jugar y cuando me despierto y veo un muñeco colgado con mi nombre no sabía si yo estaba en peligro y mi familia también", ha añadido. Preguntado sobre cuál fue el motivo por el que cree que se llevó a cabo esta acción, ha contestado que "por racismo y por odio contra mi persona y sobre todo con el Real Madrid". "Fue por mi color de piel y por odio hacia mi persona", ha incidido en otra respuesta.

Tres de los cuatro juzgados por colgar el muñeco con la imagen de Vinicius. / EFE

Ha precisado que el muñeco estuvo colgado en una carretera por la que él va a su trabajo, aunque no lo vio en persona, y a preguntas de las acusaciones ha confirmado que ya ha sido víctima de agresiones racistas en varias ocasiones. "Sobre todo cuando voy a jugar al Metropolitano, me pasa muchas veces", ha añadido en presencia de los cuatro acusados, presentes en la sala.

Delito de amenazas y contra los derechos fundamentales

Su declaración es una prueba anticipada al resto de la vista oral, que se celebrará en la Audiencia Provincial de Madrid a partir del 23 de junio, una fecha en la que Vinicius no podrá comparecer porque estará en la Copa Mundial de Clubes de fútbol, en Estados Unidos. Antes, el día 16 de junio, se celebrará una vista previa solicitada por una de las defensas y acordada por la presidenta de la Sala, tras la declaración de Vinicius. Una defensa ha planteado la posibilidad de llegar a un acuerdo con la Fiscalía y la magistrada ha advertido de que esa conformidad tendría que ser con los cuatro acusados.

Los hechos ocurrieron el 26 de enero de 2023, antes de que se disputara el partido de fútbol de Copa del Rey en el estadio Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Varias personas, que la Fiscalía identifica como integrantes del Frente Atlético, acudieron a un puente cercano a la ciudad deportiva del Real Madrid y colocaron el muñeco.

El Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid abrió juicio oral por estos hechos -a finales de 2023- contra cuatro acusados por un presunto delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas en su modalidad contra la dignidad, en concurso con un delito contra la integridad moral, y por un delito de amenazas no condicionales. La Fiscalía les imputa un delito de amenazas y otro contra los derechos fundamentales y libertades públicas, y pide para ellos 4 años de cárcel y una indemnización conjunta de 6.000 euros por los daños morales causados al futbolista.