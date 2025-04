Vox denuncia el "menosprecio del gobierno municipal" al club de atletismo Runchip Jerez

Vox Jerez ha solicitado formalmente al Gobierno local que garantice un trato igualitario a los tres clubes de atletismo de la ciudad, después de que el club Ciudad de Jerez Runchip haya trasladado a este grupo municipal su malestar por el abandono que sufre por parte de la Delegación de Deportes, así como "una discriminación evidente" respecto a otros clubes locales, según explican desde la formación verde en un comunicado.

El portavoz de Vox Jerez, Antonio Fernández, aclara que "nadie me va a escuchar pedir que se favorezca a un club frente a otro, pero tampoco vamos a consentir que se menosprecie a uno de ellos. Este club no está pidiendo subvenciones ni privilegios, simplemente que se les trate con respeto y en proporción al número de deportistas que representan, ni más ni menos".

Este club cuenta con 217 atletas y denuncia que no dispone de un espacio de materiales adecuado al volumen de deportistas, algo que sí se ha facilitado a otros clubes. Además, la formación asegura que no se les tiene en cuenta para el circuito de carreras de la ciudad. “Ni siquiera fueron invitados a participar en la Carrera Popular de Jerez, mientras que equipos de fútbol sí lo fueron", dice el portavoz. Otro ejemplo del trato desigual, argumenta Vox, es la ausencia de fotografías de sus actividades en la web municipal.

Antonio Fernández no entiende esta falta de atención a un club que no pide nada extraordinario. "Hay más de 200 jóvenes jerezanos que lo único que pretenden es practicar este deporte en las condiciones más dignas. Hablamos de un club que está realizando una gran labor en Jerez al ofrecer a muchos niños una educación deportiva y social importante, y no está recibiendo apoyo de su Ayuntamiento”.

Vox Jerez asegura que este club ha intentado ponerse en contacto en varias ocasiones con la dirección de deportes sin éxito alguno. "El nuevo responsable ni siquiera responde a los correos que este club ha enviado para solicitar una reunión. Los tienen aburridos, esta falta de atención es inaceptable", ha afirmado Fernández.

De esta forma, Vox exige a la delegación de Deportes que se atienda de inmediato a este club, se escuche su problemática y se tomen medidas para que se acabe con esta desigualdad entre clubes. “En Jerez todos debemos tener las mismas oportunidades, también en el deporte base”, concluye el portavoz.

"El Cortijo de unos cuantos"

El club de atletismo Runchip también emitía hace unos días un comunicado dirigido a sus socios en el que denunciaba esta situación, llegando a comentar que no obtenían respuesta de la delegación de Deportes pese a insistir en reunirse con el delegado, preguntándose "por qué se ha permitido que las instalaciones municipales sean el cortijo de unos cuantos".

"Nos vemos obligados a solicitar públicamente a través de este medio al Delegado de deportes y al actual director de deportes, una reunión urgente con nuestro club de atletismo, para abordar diferentes temas que nos afectan, y que han sido imposibles de tratar con el actualmente destituido Director de deportes". "Han sido muy numerosas las veces que hemos solicitado dicha reunión, tanto al correo del área de deportes, como en la web del Ayuntamiento "Contacta con la Alcaldesa" sin tener contestación alguna ni del área de deportes ni de la Alcaldesa hasta el momento".

"Seguiremos a la espera de una reunión con el Delegado de deportes y con el nuevo Director de deportes, para exigirles igualdad de condiciones con otros clubes de la ciudad y pedir explicaciones de por qué se ha pemitido que las instalaciones municipales sean el cortijo de unos cuantos. Queremos explicaciones de por qué no contestaban a nuestros correos en el área de Deportes y por qué nuestros correos se encontraban en correos no deseados ¿Quién ha sido la mano ejecutora?", se preguntan desde el club Runchip.

"Es nuestro deseo estar en sintonia con el Ayuntamiento y con el Area de deportes, pero para ello tiene que haber una colaboración mutua y eso hasta el momento no está sucediendo", finalizaba el comunicado firmado por la directiva del Runchip.