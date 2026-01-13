Derrota del CTM Jerez masculino de División de Honor en Ayamonte

El Club de Tenis de Mesa Jerez retomó la competición liguera tras el parón navideño, haciéndolo además con el impulso anímico que dejaron los buenos resultados cosechados recientemente en el Campeonato de Andalucía. La jornada dejó sensaciones dispares para los distintos equipos del club, con victorias de mérito y derrotas muy competidas.

En División de Honor, el conjunto jerezano no pudo sumar en su visita a Ayamonte, donde cayó por 5-1 en un encuentro exigente. El equipo estuvo formado por Ahmed Bello, Luis Lobato y Gabriel Cabezas, que se enfrentaron a un rival sólido y experimentado. Mejor suerte corrió el equipo de Primera Nacional masculina, que firmó una actuación impecable al imponerse por un contundente 6-0 al Vegas de Genil. Hamza Khaled, Javier Galán y Pablo Vigo dominaron el choque de principio a fin, demostrando el gran momento de forma del conjunto.

En Liga Andaluza, el ChemaTM cayó por un ajustado 4-3 frente al Puerto en el punto de desempate. Abdula fue el jugador más destacado con dos puntos, mientras que Félix sumó uno. Completó la alineación José Manuel Martínez en un duelo marcado por la igualdad. Por su parte, el Maxcolchón logró una importante victoria por 4-2 ante el Guadalsem de Lebrija. La familia García fue la gran protagonista del encuentro, con Dani, Dunia y Sofía brillando a gran nivel y mostrando el excelente trabajo que se viene realizando desde la base.

En la categoría Súper, el Alcazaba se impuso por 4-2 al Tartessos de Sanlúcar gracias a una actuación estelar del benjamín Alejandro Galán, bien acompañado por José Pulido y Salvador de la Barrera. En el mismo grupo, el Plus Asesores cayó por 4-2, aunque dejó una buena imagen con las actuaciones de Antonio Vázquez, Curro Bermejo y Luis Caballero. El Goframa, por su parte, cedió en el partido de dobles frente a Ubrique, pese a que Pablo Lara, Salvador San Ignacio y Pedro Alberto Fernández completaron uno de los mejores encuentros de la temporada.

Finalmente, el equipo Promesas de División de Honor Andaluza perdió por 4-2 ante el Bahía de Cádiz, en un choque en el que Eidan Santacruz, Hugo de la Flor y Alejandro Galán volvieron a demostrar que la cantera del club sigue creciendo y aportando cada vez más al proyecto deportivo del CTM Jerez.