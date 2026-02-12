Xerez CD, Xerez DFC y Jerez Industrial, unidos contra el cáncer

Los tres equipos jerezanos de fútbol Jerez Industrial CF, Xerez CD y Xerez DFC se han unido a la iniciativa de competiciones como la Liga EA Sports, La Liga Hypermotion, Liga F Moeve, Liga Endesa SCB, Liga Nexus Energía Aobal y la Federación Española de Baloncesto para portar el brazalete verde de la campaña de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en los encuentros que disputen en Jerez bien en Chapín o en el Pedro S. Garrido.

La presidenta de la AECC en Jerez, María Teresa Díaz, se ha reunido con representantes de los clubes jerezanos para expresar su agradecimiento por el apoyo a esta campaña nacional que se ha activado con motivo del Día Mundial del Cáncer. El delegado de Deportes y Salud, Tomás Sampalo, ha expresado el respaldo municipal a esta campaña en la que “el brazalete verde vuelve a ser un gesto de unión y esperanza en la lucha contra el cáncer”.

El responsable de Deportes ha felicitado a la presidenta María Teresa Díaz por la iniciativa y ha señalado que “una vez más el fútbol jerezano sabe estar a la altura de la circunstancia sumándose a esta campaña”, subrayando que el fútbol y el deporte al llevar este brazalete “nos recuerdan la lucha de las familias y las personas contra el cáncer”.

La campaña de la AECC de este año “ha puesto el foco en la necesidad de humanizar el cáncer; al ponerse este brazalete los deportistas muestran el apoyo para dar voz a las personas con cáncer y a quienes las cuidan, ofreciendo una atención más humana”, señala la asociación.

La campaña del brazalete verde de la AECC ha logrado el apoyo de más 320 clubes y equipos, más de 100.000 deportistas y más de 350 estadios y centros deportivos. Los equipos jerezanos de fútbol saltarán al campo en Jerez también con este brazalete verde.