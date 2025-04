El Xerez DFC ofrece entradas a 15 euros en Fondo Norte a la afición del Xerez CD

El Xerez DFC ha hecho público los precios de las entradas del derbi del domingo (12:00) en Chapín frente al Xerez CD, correspondiente a la 33ª jornada del liga del Grupo IV de Segunda Federación, y pone a disposición de los aficionados del Deportivo localidades en Fondo Norte a 15 euros, que se pueden adquirir online o de forma presencial en la oficina del club hasta el sábado, mientras que el día de choque costarán 20 euros en las taquillas del estadio.

En el encuentro de la primera vuelta, los seguidores del Xerez DFC que acudieron al encuentro pagaron 20 euros en Preferencia porque el club no aceptó el ofrecimiento de la entidad presidida por Juan Luis Gil de poner a su disposición Fondo Norte a 10 euros cada localidad. Ahora, ellos sí se han decantado por utilizar esta fórmula, pero fijando un precio superior.

En el Xerez CD, que el domingo emitió un comunicado anunciado que intentaba negociar las entradas para este partido con los dirigentes del Xerez DFC, están molestos porque "no ha habido negociación, solo he intercambiado algunos mensajes con Sebastián y la decisión la han tomado de forma unilateral, siguen sin reconocer a nuestro consejo de administración, por lo que no asistiremos al partido", resalta Juan Luis Gil, presidente del Deportivo.

Además, avisa que "a nuestros aficionados les pedimos tranquilidad, les vamos a ofrecer alternativas a todos aquellos que no quieran asistir al partido, estamos barajando diferentes opciones, en las próximas horas nos decantaremos por la que consideremos mejor y la haremos pública".

Gil, pese a los dos reveses seguidos encajados por el Xerez CD ante Don Benito y Villanovense, confía en "sacar adelante el derbi y jugar el play-off. Los futbolistas están con muchas ganas, saldrán a por todas y lo vamos a conseguir".