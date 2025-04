El Xerez DFC - Xerez CD, a la misma hora que el Gran Premio de MotoGP en Jerez

Once inicial que presentó el Xerez DFC en el derbi de la primera vuelta.

La Real Federación Española de Fútbol ha anunciado anuncia que las dos últimas jornadas en Segunda RFEF se disputarán con horario unificado (12:00) los domingos 27 de abril y 4 de mayo, quedando sólo al margen de esa imposición aquellos partidos en los que los dos equipos no puedan optar ya a obtener ninguna recompensa, lo que dada la clasificación actual del grupo no se antoja demasiado probable. “Con tan sólo cinco jornadas por disputar en Segunda Federación, la RFEF, a través de los acuerdos adoptados por el Juez Único de Competiciones No Profesionales, establece de manera oficial la fijación de horarios unificados en las dos últimas jornadas de Segunda Federación”, dice la nota que ha hecho pública la RFEF.

"Así, todos aquellos partidos que puedan tener trascendencia en la determinación de puestos de ascenso directo (primer puesto), de clasificación para el play-off de ascenso a Primera Federacion (2º a 5º), de participación en el Torneo por la Permanencia en Segunda Federación (a determinar entre los clasificados en el 13º puesto) y de descenso a Tercera Federación (puestos 14º a 18º), así como la participación en otras competiciones de la RFEF o un puesto definitivo en la clasificación final, se llevarán a cabo los domingos 27 de abril (jornada 33) y cuatro de mayo (jornada 34) a partir de las 12:00", añade

De esta forma, el derbi entre el Xerez DFC y el Xerez CD en Chapín se disputará el 27 de abril a las 12:00 horas coincidiendo con el Gran Premio de España de MotoGP que se celebra ese fin de semana en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, a no ser que ni los de Antonio Fernández ni los de Checa se jueguen algo a falta de 6 puntos por disputar.

"De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.e) de los Estatutos de la RFEF, los órganos competicionales ostentan la competencia para fijar una hora uniforme para el comienzo de los partidos correspondientes a una misma jornada, cuando sus resultados puedan tener influencia para la clasificación general y definitiva. En igual sentido, el apartado 5º de la Disposición General Novena de las Normas reguladoras y bases de competición de Segunda Federación para la temporada 2024/2025 establece que "las dos últimas jornadas de competición se disputarán, salvo acuerdo en contrario, en horario unificado para aquellos partidos cuyos resultados pudieran afectar a la determinación del campeón, la participación en la fase de ascenso o su puesto definitivo entre los participantes del mismo, participación en la fase de descenso o el descenso directo de categoría, así como la participación en otras competiciones de la RFEF o un puesto definitivo en la clasificación final".

"De acuerdo con lo señalado, procede fijar los siguientes horarios unificados para la dos últimas jornadas de fase regular de Segunda Federación en relación con los encuentros de los 5 grupos cuyos resultados puedan determinar puestos de ascenso directo, de clasificación para el Play Off de Ascenso a Primera Federacion, de participación en el Torneo por la Permanencia en Segunda Federación, de descenso a Tercera Federación, de participación en otras competiciones de la RFEF o un puesto definitivo en la clasificación final".

En su virtud, se resuelve fijar el siguiente horario unificado para la celebración, en las dos últimas jornadas de los 5 grupos de Segunda Federación, de aquellos encuentros cuyos resultados puedan tener trascendencia en la determinación de puestos de ascenso directo (1º puesto), de clasificación para el Play Off de Ascenso a Primera Federacion (puestos 2º a 5º), de participación en el Torneo por la Permanencia en Segunda Federación (a determinar entre los clasificados en el 13º puesto) y de descenso a Tercera Federación (puestos 14º a 18º), así como la participación en otras competiciones de la RFEF o un puesto definitivo en la clasificación final: Jornada 33ª: Domingo 27/04/2025 a las 12:00 horas. Jornada 34ª: Domingo 04/05/2025 a las 12:00 horas. Lo que se notifica a todos los clubes participantes en Segunda Federación, a través del Departamento de Competiciones, y al Comité Técnico de Árbitros. Contra la presente resolución cabe interponer recurso ante el Comité Nacional de Segunda Instancia en el improrrogable plazo de 48 horas desde su notificación".