El Xerez Féminas, año ilusionante y clara apuesta por el ascenso a Tercera

El Xerez Féminas FC sénior ha arrancado la pretemporada con el objetivo de ascender a Tercera Federación tras caer en la fase de ascenso la campaña pasada, mientras que el cadete afronta su tercer curso en la Primera Andaluza, que comenzará el 21 de septiembre visitando al Fundación Real Betis.

Tanto el sénior como el cadete han iniciado la pretemporada con el objetivo de superar los hitos tras los primeros 10 años de vida de esta entidad deportiva dedicada en exclusiva al fútbol femenino. El equipo senior ha comenzado la pretemporada con el retorno a los banquillos de Anna Zamudio tras dos años alejada de los terrenos de juego por motivos laborales. El objetivo para esta temporada 2025/26 volverá a ser el ascenso a Tercera Federación, oportunidad que tuvo la pasada campaña cuando fue eliminado por el Ciudad de Cádiz en un doble partido muy igualado en la primera eliminatoria de la fase de ascenso

El equipo de Zamudio ya ha ofrecido una buena imagen en el triangular Ciudad de Chiclana frente a Juventud Chiclana y CD San Fernando 1940, obteniendo el trofeo como segundo clasificado.

Por su parte, el cadete afronta su tercera temporada consecutiva en la máxima categoría, la Primera Andaluza, donde se plantea como objetivo superar la séptima posición en la tabla obtenida en las dos pasadas temporadas y situar al cuadro xerecista entre los cinco mejores clubes de Andalucía.

Ya está funcionando, de la mano de Abraham Pavía, con una pretemporada enfocada al inicio liguero el fin de semana del 21 de septiembre donde visitará al equipo de la Fundación Real Betis Balompié para jugar en primer partido en las instalaciones de La Granja la semana siguiente al José Santacruz, equipo de Vélez-Málaga.

El Xerez Féminas será el representante de la provincia de Cádiz en la Primera Andaluza cadete junto al recién ascendido Ciudad de Cádiz y los descensos la temporada pasada de Cádiz CF, CD Guadalcacín y Atlético Sanluqueño.