Xerez Féminas depende de sí mismo para conseguir la segunda posición

El Xerez Féminas pese a no jugar hasta el 15 de marzo ha logrado indirectamente depender de si mismo para mantener la segunda plaza del grupo 1 de la Segunda Andaluza senior. Las victorias consecutivas ante Atlético Sanluqueño, Cadistas de la Isla, Algeciras y Arcos CF le mantenían con cinco puntos de ventaja ante el Sanluqueño aunque éste último con dos partidos menos que las xerecistas.

Aunque el Xerez Féminas no jugaba este fin de semana, el Atlético Sanluqueño recuperaba uno de sus partidos aplazados empatando a uno en casa del Doña Blanca en El Puerto de Santa María y, por lo tanto, reducía en un punto su desventaja con las xerecistas. El próximo fin de semana se recupera la jornada 16 aplazada por las borrascas en la que el Xerez Féminas descansa y el Atlético Sanluqueño se enfrenta al Escuela Bahía San Fernando. En caso de victoria sanluqueña, se llegará a la última jornada el 15 de marzo con un punto de ventaja para el Xerez Féminas, que recibirá al Bazán Grupo Empresa mientras que el Sanluqueño jugará también en casa frente al Cádiz CF, líder invicto y destacado del grupo.

Pase lo que pase en la jornada aplazada, el equipo de Anna Zamudio dependería de si mismo para mantener la segunda posición del grupo.

Mientras en el grupo 2 ya ha terminado la fase regular con el Algeciras FS como líder seguido de San Fernando 1940, siendo éstos los equipos más fuertes con diferencia. En tercera y cuarta posición se encuentra Burreños AD y UD Los Barrios.

Si se mantiene el sistema competición de la segunda fase con cruces entre los cuatro primeros de cada grupo, y las xerecistas mantienen la segunda plaza, el rival de cuartos de final por el título provincial sería el Burreños Asociación Deportiva.

Si, en cambio, pasaran a la segunda fase los ocho equipos con mejor baremo de ambos grupos habría que esperar hasta la última jornada para saber los clubes que la disputan aunque habría mayor representación del grupo del Xerez Féminas que mantiene una mayor igualdad y, por consecuencias, más clubes con mejor baremo.

Por su parte, el equipo cadete del Xerez Féminas no pudo puntuar en su visita al Córdoba CF que se llevó la victoria por un gol a cero. El equipo de Abraham Pavía mantiene la quinta plaza pese a la derrota, luchando con los mejores equipos de Andalucía y a falta aún de ocho jornadas para la finalización de la liga en la máxima categoría cadete del fútbol femenino.

El próximo fin de semana recibirá a un CD San Marcos al que venció en la primera vuelta por dos goles a cinco.