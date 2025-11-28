El Xerez Féminas se enfrenta al GE Bazán con la tercera plaza en juego

El Xerez Féminas se mide este domingo (20:00) en San Fernando al Grupo Empresa Bazán en un partido decisivo para comprobar la evolución del equipo entrenado por Anna Zamudio después de las victorias ante Algeciras y Arcos. La tercera plaza de la clasificación de la Segunda Andaluza sénior estará en juego en este atractivo enfrentamiento que cierra la primera vuelta y ambos conjuntos llegan tras con dos triunfos consecutivos.

La próxima jornada ya no se disputará hasta el 14 de diciembre con un Xerez Féminas que volverá a San Fernando para jugar el primer choque de la segunda vuelta ante el Escuela Bahía San Fernando.

Las cadetes, contra el colista

El conjunto cadete, por su parte, recibe este sábado en La Granja a las cuatro de la tarde al equipo almeriense del UDC Pavía en un choque aparentemente desigual, ya que el Xerez Féminas no conoce la derrota en la Primera Andaluza, mientras que las almerienses han perdido los ocho encuentros disputados, con seis goles a favor y veintinueve en contra. El cuadro anfitrión es el tercer máximo goleador tras Betis y Sevilla.

Por último, el cadete B recibe al CD La Salle el domingo (18:00) en el Anexo del Pedro Garrido, el alevín se enfrenta al CD Doña Blanca a las 12:30 de este sábado y el alevín de fútbol sala no juega hasta el martes 2 de diciembre, día en el que visitará a cuarto al Villa de Rota.