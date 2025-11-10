El Xerez Féminas rompe su mala racha goleando al colista en Algeciras (0-4)

El equipo senior del Xerez Féminas se trajo los tres puntos de su viaje a Algeciras tras vencer al equipo local por cero goles a cuatro en un partido que controló de principio a fin aunque no pudo inaugurar el marcador hasta el minuto 30. La xerecista Elena logró un triplete con goles en los minutos 30, 36 y 50 mientras que el cuarto gol fue de Malena tras una falta al borde del área que ella misma provocó. El cuadro entrenado por Anna Zamudio no materializó en cambio otras numerosas oportunidades creadas a lo largo del encuentro.

Tras esta victoria, el Xerez Féminas se coloca en cuarta posición de la clasificación de la Segunda Andaluza, siendo el segundo equipo con más goles a favor y rompe una mala racha de tres derrotas consecutivas. El próximo fin de semana le toca jornada de descanso, volviendo a la competición el día 23 recibiendo al Arcos CF.

Por su parte, el equipo cadete sigue haciendo historia tras vencer por cuatro goles a dos a un San Roque Balompié que creó muchas dificultades al equipo de Abraham Pavía. Adriana, tras volver de la convocatoria con la selección española sub-15, abrió el marcador de falta directa, a la que siguieron los tantos de Yasmin, Agueda y Peña. Por parte del equipo sevillano marcaron Leyre y Marta.

Con esta victoria el equipo xerecista se mantiene como líder de la Primera Andaluza cadete junto al Málaga, únicos equipos invictos de la categoría con seis victorias y un empate. Por su parte, el cadete B venció al Estrella Portuense por un gol a tres y el equipo alevín empató a dos con el Ciudad de Cádiz.