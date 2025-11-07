El Xerez Féminas, obligado a remontar el vuelo ante el colista CD Algeciras

El equipo sénior del Xerez Féminas viaja este domingo a Algeciras para disputar el partido correspondiente a la sexta jornada de la Segunda Andaluza. El encuentro está fijado a las once y media de la mañana ante un rival que es colista y que todavía no ha logrado puntuar en esta competición, que ha marcado dos goles y encajado 17. El cuadro azulino atraviesa una racha negativa, con tres encuentros consecutivos perdiendo, por lo que afronta la cita con la máxima concentración para iniciar el camino de la remontada en la tabla clasificatoria antes de afrontar su encuentro de descanso el próximo fin de semana.

El combinado que entrena Anna Zamudio ha afrontado una semana atípica de entrenamientos, ya que se suspendieron tanto el del miércoles como el del jueves, el primero por la alerta naranja y el segundo por el cierre de las instalaciones de San Telmo, que afronta su reforma. De esta manera, las azulinas se han visto obligadas a entrenar este viernes en el campo de San Isidro del Guadalete. Hasta que no finalicen las obras en San Telmo, el equipo trabajará tanto en las instalaciones del Sage College como en las de San Isidro del Guadalete.

Cadete

Por su parte, el equipo cadete recibe este sábado (18:00) en las instalaciones de La Granja al San Roque Balompié, equipo que venció a las xerecistas en la fase de ascenso a Primera Andaluza de la temporada 21/22 en un enfrentamiento muy igualado (1-0 en Sevilla y 0-0 en Jerez).

Las xerecistas llegan ahora a este encuentro al frente de la tabla clasificatoria con cinco victorias y un empate, mientras que el cuadro hispalense se encuentra en la séptima posición con tres victorias y tres derrotas.

Del resto de la cantera, el cadete B visita al Estrella Portuense el domingo a las diez y el alevín recibe al Ciudad de Cádiz el mismo domingo a las doce, mientras que el alevín de futbol sala no inicia la competición hasta la semana próxima.