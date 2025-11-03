Tercera derrota consecutiva de un Xerez Féminas que pierde fuelle

El Xerez Féminas ha pagado muy caro su falta de acierto de cara a portería ante un Cadistas de la Isla que sentenció el encuentro a la contra y con dos goles de Alba Lavilla. El partido estuvo marcado por las grandes actuaciones de las porteras de ambos conjuntos evitando que el marcador reflejara más goles de uno y otro lado.

El equipo xerecista notó en exceso la falta de jugadoras clave en el centro del campo, por sanción y por motivos familiares, que se sumó al poco acierto de cara a portería en las ocasiones que se generaron. Las de Anna Zamudio encajan así tres derrotas consecutivas en partidos disputados ante los tres equipos más en forma del grupo: Cádiz CF, Atlético Sanluqueño y Cadistas de la Isla.

De igual modo, las xerecistas afrontan en el mes de noviembre el tramo final de la primera vuelta de la fase regular donde deben mostrar una clara mejoría tanto de juego como de resultados. De momento, mantiene la sexta plaza a una victoria del segundo clasificado, en una liga que empieza a vislumbrar una gran igualdad entre los primeros clasificados. La primera de estas citas tendrá lugar el domingo, día 9, a las 11.30 horas ante el Algeciras FS en las instalaciones de La Menacha.

Por su parte, el equipo cadete vuelve a conseguir la victoria, esta vez frente a CD San Marcos por dos goles a cinco en un partido que sirve para afianzar al equipo de Abraham Pavía en la parte alta de clasificación junto al Málaga CF y con mejor balance goleador que el equipo malagueño. Tras cinco victorias consecutivas, el Xerez Féminas cadete trabaja para lograr la sexta el próximo sábado a las seis de la tarde en las instalaciones de La Granja frente al San Roque Balompié en mitad de la tabla con tres victorias y tres derrotas.