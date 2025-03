Isco: "Queda muy poco y no hay margen de error"

Isco Torres, técnico del Xerez Toyota Nimauto, se mostraba feliz tras la victoria de su equipo ante el Malacitano, aunque no dejaba de reconocer que no le gustó la actitud de su equipo en algún momento de la segunda parte cuando, con el marcador 4-0, notó falta de intensidad, lo que le llevó a solicitar un tiempo muerto para poner las pilas a sus jugadores.

El entrenador isleño valoraba así el triunfo conociendo además la derrota del Mengíbar, que deja a Toyota y ElPozo B como líderes: “No hay margen para el error con los equipos que estamos compitiendo en lo más alto. Creo que el equipo ha hecho una primera parte muy seria y muy buena y en la segunda parte creo que hemos bajado un poco los brazos y ha habido algo de relajación, es lógico también después del 4-0 de la primera. Quizá también es un resultado en parte engañoso porque ellos han tenido sus opciones al inicio, es un equipo joven, correoso que es verdad que venía con la plantilla mermada en número de efectivos, pero nos lo han puesto difícil en ciertos momentos del partido. Muy contento por los tres puntos y sobre todo por la afición, que ha sido un espectáculo en el Ruiz-Mateos”.

En cuanto al tiempo muerto que pidió con el 5-1 dijo que “la gente que viene a vernos se merece que el equipo se esfuerce al cien por cien en todo momento, creo que ha habido un momento de relajación, tenemos una plantilla muy amplia y con muchos recambios como para poder permitirnos eso, he pedido el tiempo muerto sobre todo para pedir mayor atención y que subiéramos la intensidad”. “Salimos sabiendo el partido que nos íbamos a encontrar, es verdad que ellos han tenido varias ocasiones y en la segunda han hecho su trabajo y aunque el resultado era abultado no me gusta que nos relajemos porque te hacen un gol, te ponen portero jugador y se te puede escapar una victoria que parecía fácil en la primera parte”.

Ganó ElPozo B y perdió Mengíbar y hay empate en la cabeza a 61 puntos entre jerezanos y murcianos, aunque el Toyota tiene pendiente el partido con el Social Energy que recupera el jueves y que se reanuda con 1-3 favorable a los azulinos: “Como digo, no hay margen para fallar. Creo que el play-off sí que está ya asegurado entre los cuatro primeros porque Jaén B lo tiene muy complicado para poder llegar, aunque tiene sus opciones, pero la posición entre los cuatro primeros es importante para poder tener el factor cancha al final”.

El técnico piensa ya en el partido del jueves: “Hay que seguir, después tenemos varios días de descanso, pero tenemos un partido importantísimo el jueves que tenemos que terminar, que partimos con un resultado favorable, pero no es definitivo porque estamos todavía en la primera parte. A ver si somos capaces de sacar tres puntos para que nos den esa ventaja en la tabla”.