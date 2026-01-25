El Xerez Toyota enfila la directa (2-4)

El Xerez Toyota Nimauto sumó en Córdoba la cuarta victoria consecutiva derrotando por dos goles a cuatro al filial califa en el Polideportivo Vista Alegre de la capital cordobesa. Con este triunfo, los jerezanos se mantienen en la segunda posición y ponen seis puntos de distancia con el cuarto clasificado, el filial de ElPozo y aventajan en cinco al tercero, un Cádiz Virgili que vio cómo le suspendían el duelo en Ceuta contra Los Rosales cuando ya se encontraba en la ciudad norteafricana debido a que las instalaciones deportivas se encontraban cerradas por el temporal, con la consiguiente incredulidad de la expedición amarilla, que tuvo que regresar a la península sin jugar.

El equipo de Isco Torres va encontrando poco a poco su mejor versión y en Córdoba dio un nuevo paso adelante. Manu Orellana abría el marcador a los tres minutos de partido, resultado con el que ambos equipos se marcharon al vestuario. En la segunda mitad, Constantino hacía el 0-2 a los dos de la reanudación y el propio Álex subía el 0-3 poco después. La reacción cordobesa llegó con el tanto de Peinado que acortaba distancias, aunque Buendía hacía el 1-4 a cinco minutos del final devolviendo la tranquilidad al cuadro visitante. El 2-4 de Sergio Romero en el 38' sólo sirvió para maquillar el resultado final.

Isco, técnico del Toyota, resumía así el encuentro: "Gran victoria, el plan de partido lo teníamos claro, sabíamos que teníamos que hacer un partido a nivel defensivo completo si queríamos ganar e hicimos un gran trabajo, fue lo que nos mantuvo los 40 minutos concentrados e imprimiendo una gran intensidad en el juego y todos muy mentalizadlos de lo que nos estábamos jugando".

Juaki se lanza a los pies de un atacante cordobés.

El preparador isleño añadía que "sabíamos que iban a venir a apretar en bloque alto en los primeros minutos, pero con las primeras rotaciones empezamos a sentirnos más cómodos, sobre todo con la referencia arriba de Emilio Buendía, aunque lo defendieron con bastante agresividad rozando lo legal. Después del 0-1 el equipo se cargó de faltas y al final de la primera parte nos condicionó en este sentido".

En su análisis comentaba también que "la segunda parte me gustó más mi equipo porque dio un pasito adelante a nivel de elaboración y generamos dudas en su defensa, tuvimos varias ocasiones y poco a poco nos fuimos haciendo dueños del partido. Ellos iban un poco más a la desesperada, expulsaron a uno de sus jugadores que nos dio mayor ventaja en el marcador".

De este modo, resumía: "Fue un partido bastante completo y todo forjado desde el convencimiento de que tenemos que hacer un gran trabajo defensivo, sabemos que es donde fallábamos y ahora mismo todos se han puesto el mono de trabajo, no sólo los jugadores que tienen ese perfil, sino los que tienen carácter más ofensivo y eso nos hace estar muy metidos. Buena muestra son los tres últimos triunfos. Tres nuevos puntos que nos alejan de rivales y a otros los mantenemos, nuestro camino ha de ser este, sumar de tres en tres y alejando a los rivales".