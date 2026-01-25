El Xerez Toyota enfila la directa (2-4)
Cuarto triunfo consecutivo de los azulinos, que superan al Córdoba B y ponen seis puntos de distancia con el cuarto clasificado
El filial del Córdoba, buena piedra de toque para calibrar la mejoría del Toyota
El Xerez Toyota Nimauto sumó en Córdoba la cuarta victoria consecutiva derrotando por dos goles a cuatro al filial califa en el Polideportivo Vista Alegre de la capital cordobesa. Con este triunfo, los jerezanos se mantienen en la segunda posición y ponen seis puntos de distancia con el cuarto clasificado, el filial de ElPozo y aventajan en cinco al tercero, un Cádiz Virgili que vio cómo le suspendían el duelo en Ceuta contra Los Rosales cuando ya se encontraba en la ciudad norteafricana debido a que las instalaciones deportivas se encontraban cerradas por el temporal, con la consiguiente incredulidad de la expedición amarilla, que tuvo que regresar a la península sin jugar.
El equipo de Isco Torres va encontrando poco a poco su mejor versión y en Córdoba dio un nuevo paso adelante. Manu Orellana abría el marcador a los tres minutos de partido, resultado con el que ambos equipos se marcharon al vestuario. En la segunda mitad, Constantino hacía el 0-2 a los dos de la reanudación y el propio Álex subía el 0-3 poco después. La reacción cordobesa llegó con el tanto de Peinado que acortaba distancias, aunque Buendía hacía el 1-4 a cinco minutos del final devolviendo la tranquilidad al cuadro visitante. El 2-4 de Sergio Romero en el 38' sólo sirvió para maquillar el resultado final.
Isco, técnico del Toyota, resumía así el encuentro: "Gran victoria, el plan de partido lo teníamos claro, sabíamos que teníamos que hacer un partido a nivel defensivo completo si queríamos ganar e hicimos un gran trabajo, fue lo que nos mantuvo los 40 minutos concentrados e imprimiendo una gran intensidad en el juego y todos muy mentalizadlos de lo que nos estábamos jugando".
El preparador isleño añadía que "sabíamos que iban a venir a apretar en bloque alto en los primeros minutos, pero con las primeras rotaciones empezamos a sentirnos más cómodos, sobre todo con la referencia arriba de Emilio Buendía, aunque lo defendieron con bastante agresividad rozando lo legal. Después del 0-1 el equipo se cargó de faltas y al final de la primera parte nos condicionó en este sentido".
En su análisis comentaba también que "la segunda parte me gustó más mi equipo porque dio un pasito adelante a nivel de elaboración y generamos dudas en su defensa, tuvimos varias ocasiones y poco a poco nos fuimos haciendo dueños del partido. Ellos iban un poco más a la desesperada, expulsaron a uno de sus jugadores que nos dio mayor ventaja en el marcador".
De este modo, resumía: "Fue un partido bastante completo y todo forjado desde el convencimiento de que tenemos que hacer un gran trabajo defensivo, sabemos que es donde fallábamos y ahora mismo todos se han puesto el mono de trabajo, no sólo los jugadores que tienen ese perfil, sino los que tienen carácter más ofensivo y eso nos hace estar muy metidos. Buena muestra son los tres últimos triunfos. Tres nuevos puntos que nos alejan de rivales y a otros los mantenemos, nuestro camino ha de ser este, sumar de tres en tres y alejando a los rivales".
