El filial del Córdoba, buena piedra de toque para calibrar la mejoría del Xerez Toyota

Las tres victorias consecutivas contra Los Rosales, Alchoyano y Bujalance han permitido al Xerez Toyota Nimauto recuperar la segunda posición en el Grupo 5 de Segunda División B, aventajar en dos puntos al Cádiz Virgili y poner una distancia de seis con respecto al filial del Pozo de Murcia, cuarto clasificado, teniendo en cuenta que esta temporada ha cambiado el sistema para optar al salto de categoría y el play-off de ascenso sólo lo disputan los tres primeros, quedando exento el campeón de la primera eliminatoria.

Los azulinos afrontan este sábado a partir de las seis de la tarde en el Palacio de Vista Alegre una salida complicada a casa del filial del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, octavo con 24 puntos y que no ha dicho aún su última palabra en cuanto al objetivo de pelear por la tercera posición, si bien los cordobeses necesitan acercarse a un Virgili que tiene a ocho puntos, por lo que el choque contra los jerezanos es de urgencia para los califas, que suman siete partidos sin perder y están en el mejor momento de la temporada.

En el Xerez Toyota Nimauto la principal novedad es el fichaje del portero Manu Aguayo, jugador cedido por el Jaén Paraíso Interior y que ha estado jugado en Ferrol durante los primeros meses de liga. Se trata de un meta formado en las categorías inferiores del Jaén y que se suma al conjunto azulino para reforzar la portería de cara a la segunda vuelta.

Isco Torres, técnico azulino, apunta del encuentro que "después de haber conseguido tres victorias consecutivas, el equipo está en un buen momento, aunque nos desplazamos a una pista complicada ante un rival que está en forma, sus números así lo dicen. Es un equipo que lleva siete jornadas sin perder, empezaron con dudas, pero sabíamos que iban a levantar el vuelo y están en su mejor momento" apuntaba.

"Se presenta un partido interesante. Hemos tenido algunos problemillas esta semana aparte de la baja de José Grimaldi. David Iniesta y Manu Orellana han tenido que hacer trabajo adaptado y esperaremos hasta el último momento para saber si van a poder participar. El equipo lleva una buena línea de trabajo las últimas semanas y se está reflejando en los resultados. Tenemos la cabeza puesta en el partido de Córdoba, con ilusión de conseguir tres puntos que nos elejen incluso más de equipos que quieran aspirar al play-off", decía.

Y con respecto al nuevo jugador xerecista, el meta Aguayo, señalaba que "ya lo habíamos seguido en años anteriores. Ha sufrido una lesión y está en la recta final de su recuperación y a mitad de febrero creemos que podrá estar disponible. Es un portero joven pero con experiencia, llegó a debutar con el primer equipo de Jaén y luego ha pasado por dos clubes de Segunda División. Para nosotros es una buena noticia porque refuerza una posición que teníamos bien segura pero nos da algo más en esa demarcación".