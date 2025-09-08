El Xerez Toyota, listo para afrontar el reto del ascenso

El Xerez Toyota Nimauto ha dado por concluida su pretemporada tras disputar tres exigentes encuentros de preparación que han servido como banco de pruebas antes del arranque liguero en el Grupo 5 de Segunda B Futsal, este viernes a las 21:00 horas recibiendo al Alchoyano en el Ruiz-Mateos.

El conjunto azulino abrió la serie de amistosos con una convincente victoria a domicilio frente al CD Alcalá de Guadaira FS (3-6), un rival de la misma categoría, mostrando solidez en su estreno. Posteriormente, se midió a dos conjuntos de superior nivel, ambos candidatos a pelear por ascensos en la categoría de plata. Primero, el SD Unión África Ceutí se impuso en el Ruiz-Mateos por 3-9, y más tarde, el Málaga Ciudad Redonda FS se llevó el XII Trofeo Joaquín García al vencer por 2-7.

El técnico xerecista, Isco Torres, realizó un balance realista de la preparación. Afirmó que ha sido una pretemporada “un poco irreal en ese sentido, no nos hemos enfrentado a rivales de nuestro nivel, pero nos sirve también para sacar conclusiones a nivel defensivo principalmente, también a nivel ofensivo”. El preparador azulino destacó tras el duelo contra el Málaga Ciudad Redonda que sus jugadores “han mostrado una mejor actitud y más intensidad defensiva en el arranque de los partidos”, aunque el paso de los minutos y la calidad de rivales llamados a luchar por el ascenso a Primera División terminaron castigando los errores cometidos.

El entrenador insistió en que el equipo está en plena evolución y que se perciben avances diarios. “Yo sí he visto una mejoría en el día a día y con eso me quedo. Es lo que nos queda todavía esta semana: seguir trabajando ya en lo que es nuestro rival, el Alchoyano, que es nuestro primer rival aquí en casa. Yo quiero seguir viendo esa mejoría y quiero que el viernes se refleje en ese primer partido de competición, aquí donde tenemos que conseguir los tres puntos”, destacó.

Puesto el punto final a esta corta pretemporada, el Xerez Toyota Nimauto afronta ya su primera cita oficial de la temporada. Será este viernes 12 de septiembre a las 21:00 horas, cuando reciba en el Polideportivo Ruiz-Mateos a la UD Alchoyano, en el estreno de la 2ªB Futsal Grupo 5.