El Xerez Toyota necesita recuperar terreno ante Los Rosales

El Xerez Toyota Nimauto recupera este sábado el partido pendiente de la penúltima jornada de la primera vuelta contra Los Rosales, en su momento aplazado por el temporal que azotaba el Estrecho y que impidió a los ceutíes cruzar a la península. El encuentro se disputa a partir de las doce y media del mediodía en el Polideportivo Ruiz-Mateos.

El equipo de Isco Torres necesita los tres puntos para situarse a uno del Cádiz Virgili (29), segundo clasificado del Grupo 5 de Segunda División B y poner tierra de por medio con sus inmediatos perseguidores, Jumilla (25), con el que está igualado, y ElPozo B (24). La primera plaza, a estas alturas, está inalcanzable: Mengíbar suma 42 unidades.

Enfrente estará un rival que ocupa la 13ª posición con apenas cuatro triunfos esta temporada, aunque en la última disputada rompió su mala racha superando por 6-4 al Alchoyano. De cualquier forma, todo lo que no sea recuperar la senda de la victoria -los azulinos sólo han sumado dos puntos de los últimos nueve disputados- será un nuevo paso atrás en las aspiraciones de los del Ruiz-Mateos.

“Jornada atípica la que tenemos esta semana, donde vamos a jugar el partido aplazado contra el equipo Ceuti de Imperio Los Rosales. Un partido que no se pudo disputar por el temporal que hubo hace tres semanas. Nos permite recuperar tres puntos que estaban en el aire y vamos con todo para intentar conseguirlos y afianzarnos en la zona de arriba”, señala el técnico Isco Torres.

“Es una buena oportunidad para terminar la primera vuelta y para afrontar con garantías el inicio de lo que va a ser una segunda apasionante, con muchos equipos jugándose los puestos de play-off y con una igualdad enorme. Ya sabemos que Mengíbar es el único equipo que se ha destacado, con lo que prácticamente o casi seguro van a quedar dos plazas para el resto de los competidores que estamos ahí”, resaltaba.

“Hemos trabajado bien durante la semana. Seguimos con la baja por lesión de José Grimaldi, que estará un tiempo fuera de las pistas. El resto llegarán al partido en buenas condiciones. Teníamos la duda de Emilio Buendía, que había tenido algunos problemas musculares, pero finalmente parece que se ha recuperado. Hizo parte de los entrenamientos de la semana. Tampoco queríamos arriesgar y parece que sí va a poder participar”.