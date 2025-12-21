El Xerez Toyota salva un punto en Granada a cuatro segundos del final y acaba 2025 tercero (7-7)

El Xerez Toyota Nimauto salvó un punto 'in extremis' en su complicada salida a cancha del Sima Granada empatando a siete tantos en un frenético partido y acaba el año 2025 en la tercera posición con 25 puntos, a 4 del Cádiz Virgili pero teniendo que recuperar aún el encuentro contra Los Rosales, que se disputará el próximo 3 de enero con la oportunidad de cerrar la primera vuelta a sólo un punto de los cadistas y, quizá lo más importante, poniendo algo más de distancia con Jumilla (25) y ElPozo B, cuarto con 24 unidades.

El equipo de Isco Torres afrontaba un difícil desplazamiento a la pista granadina para medirse a un rival que tenía dos puntos por abajo en la tabla clasificatoria. De ahí la importancia de no salir derrotado y salir airoso pese a que los jerezanos están teniendo su particular talón de Aquiles esta campaña en sus salidas. De hecho, sólo han ganado dos encuentros fuera del Ruiz-Mateos en toda la primera vuelta, la última en el ya lejano mes de octubre. Desde entonces, cinco partidos a domicilio con un escaso bagaje de 3 puntos.

Ida y vuelta

El encuentro comenzó con ocasiones en las dos porterías. Guille colocó el balón en la escuadra derecha de Juaki a las primeras de cambio y David López fallaba solo ante el meta local Germán a renglón seguido cuando todavía no se habían rebasado los dos minutos de partido. El conjunto azulino se adelantaba a los cuatro minutos con un tanto de Tristán, que con la derecha colocaba el balón ajustado al palo izquierdo para hacer subir el 0-1.

Juaki realizaba una buena parada a un disparo lejano y a la contra Tristán no pidía hacer el 0-2 porque Germán le negaba el segundo de su cuenta con una gran intervención. Juaki de nuevo evitaba el empate a un remate a bocajarro de Pau, pero los locales empataban a los 7 minutos tras un error de David, que entregaba el esférico a Pau. Este picaba ante Juaki, el balón golpeaba en el palo, pero aprovechaba el rechace para meter el 1-1. Unos segundos después, Pau Molero volvía a marcar en jugada personal y el Toyota reaccionaba a la par con un tanto de Joselito.

El cuadro jerezano le daba la vuelta al marcador con un tanto del debutante David Iniesta a los 11 minutos, posteriormente Elías empataba a falta de uno para el descanso en una jugada de verdadera mala suerte para los azulinos, pero los xerecistas se marchaban a los vestuarios con ventaja gracias al gol de Emilio Buendía tras robo de Tote al portero local. Primer tiempo de intercambio de golpes.

Así queda la clasificación de la 1ª vuelta, con un partido pendiente para el Xerez Toyota.

En la segunda mitad, parámetros similares, aunque fue el Sima Granada el que salió mucho más enchufado haciendo tres goles que llevaban el partido al 6-4 y ya obligaba a Isco a jugar con portero jugador. Joselito tuvo la más clara a falta de seis minutos picando por poco fuera antes de que el encuentro entrara en combustión total. Constantino recortaba distancias aprovechando un servicio de Manu Orellana y Tote empataba a menos de dos para el final.

Final de infarto

El final fue de auténtico infarto. Con Joselito defendiendo la portería, José Caler marcaba a 13 segundos del final de cabeza estableciendo el 7-6 que parecía que iba a ser definitivo. Pero no, porque este Xerez Toyota Nimauto no se rinde nunca y a cuatro segundos del final aparecía de nuevo Álex Constantino para embocar con la zurda salvando un punto en Granada.