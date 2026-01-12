Xerez Toyota Nimauto - Alchoyano: tres a cero y Juaki de portero

El Xerez Toyota Nimauto arrancó la segunda vuelta del campeonato en el Grupo 5 de Segunda División B con un sólido triunfo en casa del Alchoyano, al que superó por 0-3 con el meta azulino Juaki como figura destacada. Los jerezanos se reencuentran con la victoria a domicilio -no ganaban desde principios de octubre- y recuperan la segunda posición después de la derrota del Cádiz Virgili en Jumilla, pero no recortan al líder Mengíbar, vencedor en el duelo ante el Nawter Blanca.

Al equipo de Isco Torres le costó entrar en el partido y de hecho las primeras ocasiones fueron para los locales, que una semana más no presentaron entrenador tras la marcha de Jesús Azurmendi. A los pocos segundos de partido Juaki sacaba una espectacular mano derecha a disparo de Nino que pudo significar el 1-0 y poco después le detenía otra clarísima al exazulino Jaime Ramos y también tenía que intervenir felizmente a un lanzamiento de Salva.

El meta sostenía a un Xerez Toyota al que le costaba llegar con peligro a la portería de Iván. David Iniesta tuvo la mejor para los visitantes, pero Iván le repelía el disparo y luego también metía los puños a lanzamiento de Joselito. Hasta que a dos minutos del final de la primera parte Tote ponía un balón cruzado al que llegaba David López bajo palos para meter la puntera y anotar el 0-1. Antes del descanso, el Alchoyano la tuvo de nuevo para empatar y jugando de cinco Manu Orellana no acertó a portería vacía, Tote no podía con Iván y, de nuevo Orellana, lanzaba al palo.

En la reanudación, Tote de nuevo se encontraba con el palo y Juaki volaba para sacar un balón que iba a la escuadra. El portero azulino seguía dando un recital, Constantino fallaba lo que no suele y a seis minutos del final no perdonaba a puerta vacía tras un pase de Chicho, al que le tocaba cerrar el 0-3 a puerta vacía a seis segundos del bocinazo.