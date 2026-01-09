El Xerez Toyota, a mejorar sus números fuera de casa ante un Alchoyano sin entrenador

La segunda vuelta del campeonato en el Grupo 5 de Segunda División B arranca para el Xerez Toyota Nimauto rindiendo visita al Alchoyano de Alcalá de los Gazules, equipo que entrenaba hasta hace unas semanas el jerezano Jesús Azurmendi y que en la primera vuelta fue capaz de sumar en el Ruiz-Mateos con un empate a dos tantos que supuso el primer tropiezo de los jerezanos este curso. Los azulinos han terminado la primera vuelta en la tercera posición a un punto del Cádiz Virgili, pero muy lejos del líder Mengíbar y han tenido su especial talón de Aquiles en los desplazamientos: sólo dos victorias, la última el pasado 4 de octubre.

Es precisamente en esta faceta en la que tiene que mejorar el cuadro azulino para aspirar a la segunda plaza y tener el factor cancha a favor en caso de obtener el billete para el play-off de ascenso. La primera posición parece clara para el Mengíbar y, de hecho, muy mal lo tendrían que hacer los jiennenses para que se les escape el liderato.

Tras un buen arranque de Liga, el Alchoyano ha tenido un bajón de juego y resultados y sólo ha sumado tres puntos de los últimos 15 en disputa, lo que le ha llevado a la 11ª posición con 17 puntos y a sólo dos del descenso. No obstante, los alcalainos se están mostrando fuertes en su cancha, donde han sido capaces de ganar cuatro encuentros: Córdoba B, Malacitano, Nawter Blanca y Heredia Málaga; empataron con el Cádiz Virgili y sólo perdieron contra Sima Granada y Alcalá.

Jesús Azurmendi ya no es entrenador del Alchoyano. / Vanesa Lobo

Isco, técnico del Xerez Toyota, explica que "iniciamos la segunda vuelta después de este parón navideño atípico por haber tenido que disputar un partido aplazado, aunque yo creo que nos ha venido bien, nos ha servido para no dejar de competir mucho tiempo. Lo hacemos con un viaje relativamente cómodo. Vamos a visitar a nuestros vecinos de Alcalá de los Gazules, un equipo que para ser un recién ascendido ha hecho una buena primera vuelta, sobre todo en la primera mitad de la primera vuelta, cuando el equipo rindió a un gran nivel. Es cierto que la competición está muy igualada y finalmente han pagado un poquito los platos rotos de ese debut en la competición, pero yo creo que es un equipo bien formado, compensado, bien hecho".

El técnico añade con respecto al rival que "han tenido el contratiempo de la marcha de su entrenador, de Arzu, pero bueno, es pronto todavía para que puedan resentirse en ese sentido y están a la espera todavía de incorporar un nuevo entrenador, eso es un hándicap para ellos. Eso sí, vamos a una pista difícil, con una afición que anima muchísimo, una pista muy pequeñita donde es complicado ganar y vamos con muchísimas ganas. Para nosotros es un partido muy bonito contra un club amigo, pero con ganas de iniciar la segunda vuelta con una victoria fuera de casa, ya que sabemos que este ha sido nuestro gran problema en la primera vuelta y queremos empezar desde ya a ganar partidos fuera de casa para estar lo más arriba posible en la tabla".

Por último, señalaba que "la semana de entrenamiento está siendo muy buena, el equipo está con muchísimas ganas, seguimos con la baja de José Grimaldi, que debido a la lesión que tiene estará todavía un tiempo fuera. Los demás están entrenando a un gran nivel, ya se incorporó el fichaje nuevo David Iniesta, y la verdad es que nos está aportando muchísimo en el día a día y queremos que siga creciendo con el equipo y que nos ayude a que el resto de jugadores puedan rendir un poquito más".