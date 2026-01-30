El Xerez Toyota Nimauto busca consolidar su segundo puesto en el Ruiz-Mateos

El Xerez Toyota Nimauto afronta este sábado una nueva cita clave en el Polideportivo Ruiz Mateos, donde recibirá al Nawter Blanca FS en partido correspondiente a la jornada 19 del Grupo 5 de Segunda División B. El encuentro se disputará a partir de las 18:45 horas y estará dirigido por los colegiados Pedro Contreras y Miguel Ángel Vico.

El conjunto xerecista regresa a casa con el objetivo de prolongar la dinámica positiva de las últimas semanas, una racha que le ha permitido asentarse en la segunda posición de la clasificación y abrir distancia con los equipos que pugnan por los puestos de play-off. Además, la jornada presenta enfrentamientos directos entre rivales de la zona alta, un factor que incrementa la importancia de sumar los tres puntos.

En la previa del encuentro, el técnico azulino, Isco Torres, ha destacado la relevancia de volver a competir ante la afición. El equipo tiene “la oportunidad de seguir dando continuidad a los buenos resultados” y reforzar su posición en la tabla, siempre con la premisa de centrarse primero en sacar adelante su propio partido.

Enfrente estará un Nawter Blanca FS que atraviesa una racha complicada, con solo un punto sumado en los últimos cinco encuentros. Pese a ello, el cuadro murciano se encuentra a una victoria de abandonar los puestos de descenso, circunstancia que lo convierte en un rival especialmente peligroso. Torres subrayó que se trata de una plantilla confeccionada para pelear en la parte alta, con jugadores experimentados en la categoría, aunque su inicio de temporada no fue el esperado. Además, el reciente cambio de entrenador ha introducido matices nuevos en su propuesta de juego, un aspecto que el cuerpo técnico xerecista ha analizado con detalle durante la semana.

En el apartado de bajas, el Xerez Toyota Nimauto seguirá sin poder contar con José Grimaldi, que continúa recuperándose de una lesión de tobillo, y tampoco estará disponible Juaki, que sufrió esta semana un percance similar en portería y permanecerá varias semanas apartado de las pistas. El resto de la plantilla se encuentra en buenas condiciones y "creo que en el mejor momento de la temporada".

Con estos ingredientes, el conjunto azulino buscará apoyarse en la intensidad, la actitud y la calidad mostradas recientemente para sumar una victoria que refuerce sus aspiraciones y consolide su posición en la zona noble de la clasificación, contando una vez más con el respaldo de la afición en el Ruiz Mateos.