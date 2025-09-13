El Xerez Toyota Nimauto no pasa del empate ante un intenso Alchoyano (2-2)

El Xerez Toyota Nimauto no ha podido abrir con un triunfo la temporada 25/26 en el Grupo 5 de Segunda B. Los de Isco Torres no pasaron del empate a dos este viernes por la noche en el Ruiz-Mateos ante un Alchoyano, que debutaba en la categoría de la mano del jerezano Jesús Azurmendi, en un partido intenso, con alternativas, que los visitantes pudieron llevarse por empuje y en el que también los azulinos desaprovecharon un doble penalti que no convirtió Tote a falta de un minuto para el final y perdieron a Álex Constantino, que se lesionó en los primeros compases y cuando regresó a la pista en momentos puntuales lo hizo con molestias y sin estar al cien por cien.

Para la escuadra de Azurmendi el partido era especial. Suponía su primer choque en esta categoría y, con muchos jerezanos en sus filas, arrancó intenso, presionando muy fuerte por toda la pista e impidiendo a los azulinos sentirse cómodos. No obstante, los de Isco hicieron lo más complicado, superar las adversidades y colocarse por delante en el marcador en el ecuador del primer acto con una diana de Emilo Buendía, uno de los fichajes más importantes del equipo, que ha llegado para marcar goles y diferencias. Con esa mínima ventaja se llegó al descanso.

Nada más empezar la segunda mitad, el Alchoyano logró la igualada con un tanto de Salva Moreno (21') y los locales perdieron parte del terreno recuperado en el tramo final de un primer tiempo en el que fueron mejores. Con el marcador a favor, la escuadra de Alcalá de los Gazules se creció y en el minuto 33, el exazulino Jaime Ramos le daba la vuelta al marcador. Con garra, el equipo de Isco arriesgó y volvió a poner las tablas con un nuevo gol de un destacado Emilio Buendía (36').

Los minutos finales fueron tensos e intensos con los dos combinados con portero jugador. La balanza se pudo decantar del lado local a falta de un minuto con un doble penalti que Tote no aprovechó. Con una igualada que dejó más satisfechos a los visitantes que a los locales se cerró una primera jornada de liga en la que el Xerez Toyota demostró que tiene mimbres, pero le falta rodaje y un largo camino por recorrer. De momento, a los xerecistas les espera este martes (21:00) un nuevo compromiso, en este caso de Copa del Rey frente a La Palma FS en la localidad onubense.

Isco Torres no terminó satisfecho con el encuentro que realizó su equipo ante el de Azurmendi. / Vanesa Lobo

Isco, duro: "Estoy contento con el empate, el rival mereció más"

Isco Torres, entrenador del Xerez Toyota, no terminó el encuentro satisfecho con lo que vio en la cancha. "Estoy contento con el empate porque el rival, especialmente en la segunda parte, creo que mereció más. Salió con una marchita más que nosotros, al final del primer tiempo cambió un poquito la dinámica y parecía que empezábamos a doblegarlos y a generar ocasiones, pero nada más lejos de la realidad. La segunda mitad también la empezaron con un puntito más de intensidad, se llevaban todas las segundas jugadas, todos los rechaces y cuando conseguimos el gol con portero-jugador fue cuando vi dos situaciones defensivas buenas. Hay que mejorar mucho en eso y más jugando en casa contra un recién ascendido, con todos mis respetos para el rival. Vamos a ir a pistas en las que nos van a poner al límite y hay que trabajar mucho para mejorar principalmente a nivel defensivo".

El equipo ha realizado una pretemporada corta y el técnico sabe que "hay que tener un poco de paciencia, pero afrontamos la liga con una nueva visión porque siempre habíamos empezado aquí dando buena imagen, aunque fuese con más corazón que otra cosa. En esta oportunidad, aunque lo intentamos incluso con portero-jugador, nos ha faltado un puntito para haber rematado un partido que se podían haber llevado ellos tranquilamente".

Ahora, llega la Copa el martes en La Palma FS y al Xerez Toyota le va a venir "bien, aunque no perdemos de vista la complicada salida del fin de semana a Bujalance. De todos modos, queremos hacer un buen papel en la Copa y vamos a ir a La Palma a pasar la eliminatoria y disputar otra en casa o fuera, eso no se sabe, pero al menos disputar una segunda ronda. Nos va a venir bien este partido tan rápido para desquitarnos y coger confianza, aunque hay que trabajar muchísimo y nadie puede bajar los brazos porque esto acaba de empezar".