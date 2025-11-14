El Xerez Toyota Nimauto visita al Jumilla con confianza, pero sin fiarse

El Xerez Toyota Nimauto, segundo en la tabla con 20 puntos, cuatro menos que el líder Oleoinnova Mengíbar, que tiene 24, afronta este sábado (19:00) una salida larga y complicada a Murcia, tanto por las complicadas condiciones meteorológicas adversas como por el propio rival, un recién ascendido Jumilla que es 12º con diez unidades y que, aunque encadena tres derrotas consecutivas y que en su pista, el PM Carlos García, ha ganado dos de los cuatro enfrentamientos disputados, aprieta muchísimo como anfitrión.

Los xerecistas no quieren confianzas porque ya saben lo que es perder ante rivales de la zona baja de la clasificación. Sin ir más lejos, en su anterior salida cayeron en la pista del Heredia Málaga, colista en ese momento, por un contundente 6-2 en la que fue su primera derrota del curso.

Los de Isco Torres llegan con la moral reforzada tras su triunfo sobre la campana contra un peleón Nueva Era Melilla en el pabellón Ruiz-Mateos por 6-4 con goles en los últimos compases de Buendía y Joselito y, además, en una cita en la que le tocó actuar al portero juvenil Jacobo. La jornada, además, depara duelos directos, como el que dirimirán en el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz el Virgili Cádiz, cuarto con 18 puntos, y el líder en el choque más atractivo de todos.

El técnico isleño de los azulinos explica que "afrontamos uno de los desplazamientos más largos de la temporada para medirnos a un rival que, aunque es recién ascendido, por lo que conocemos de ellos, tiene una buena plantilla para competir, que en su casa se hace fuerte, que propone un juego de ida y vuelta, de mucho correr y está plagado de jugadores jóvenes. Los hemos estudiado bien, hemos visto sus puntos fuertes y hay que intentar minimizar los errores y, sobre todo, como hemos visto en las últimas semanas, intentar salir con mucha más concentración, ya que en los partidos fuera de casa nos están costando esos primeros minutos. Tenemos que hacer valer ese nivel de experiencia que nosotros tenemos con respecto a este tipo de rivales".

Bajo su punto de vista, "nos vamos a enfrentar a un equipo que tiene una gran afición y que juega en un pabellón que se llena. Eso nos gusta, porque siempre motiva más eso que jugar en una pista un poco más fría y vacía. En ese sentido, sabemos que vamos a disputar un bonito partido ante un rival fuerte y estamos concienciados, concentrado. El objetivo es hacer las cosas bien desde el inicio. Como he comentado antes, se trata de un equipo que corre muchísimo, que utiliza muchos balones a la espalda y tendremos que estar muy atentos".

Su equipo, después del triunfo ante Melilla "ha trabajado bien durante la semana, llega en perfectas condiciones y tenemos a todos los jugadores disponibles. Es un buen día para intentar traernos los tres puntos de Jumilla, después de haber sufrido una derrota en nuestra última salida. Los tres puntos nos mantendrían en la zona alta y además teniendo en cuenta que hay enfrentamientos directos en esa parte alta, aunque primero debemos centrarnos en lo nuestro".