El Xerez Toyota se lleva el gato al agua en un partidazo ante Melilla (6-4)

El Xerez Toyota Nimauto se ha repuesto del revés sufrido hace una semana en casa del colista, donde se dejó la primera derrota de la temporada, venciendo en el Ruiz-Mateos a un combativo Melilla que se fue al descanso con una mínima ventaja de 1-2. Los azulinos, que se adelantaron en el marcador a los 10 segundos de juego, sufrieron para doblegar al equipo norteafricano y no sentenciaron el partido hasta el último minuto con dos goles de Emilio Buendía y Joselito (6-4).

El conjunto de Isco Torres regresaba al Ruiz-Mateos siete días después del severo correctivo sufrido en casa del Heredia Málaga y con el juvenil Jacobo bajo palos las cosas no se podían poner mejor, ya que nada más arrancar el choque, Álex Constantino hacía el 1-0 resolviendo con un zurdazo arriba un pase de Joselito. Con una salida fulgurante, el Toyota perdonaba el segundo a los dos minutos de encuentro en un pase de Joselito al que no llegó Tote con la portería visitante desguarnecida.

Toma y daca

Sin embargo, el Melilla lograba empatar el partido a los cinco minutos con un buen gol de Yusef, el mejor de los visitantes. El futbolista melillense se marchaba de Manu Orellana-que estuvo blandito en la marca- y se sacaba un latigado que superaba a Jacobo, entrando el balón junto al palo derecho. Respondió el equipo de Isco con una contra de Tristán y un disparo que Hiram rechazaba a córner. Lo intentaba también Emilio Buendía con un disparo lejano al que respondía firme Hiram, que luego tenía un rifirrafe con Joselito.

La afición celebra uno de los goles. / Miguel Ángel González

El isieño perdonaba el 2-1 a dos minutos del descanso tras recibir un gran pase de Manu Orellana. Absolutamente solo, no acertó ante Hiram, que achicó espacios para evitar el segundo de la tarde de los locales, si bien Joselito disparaba al 'muñeco'. Y del posible 2-1 se pasó a la certeza del 1-2 en una contra fulgurante de los visitantes. Asis hizo la pared con Yusef, cruzaba toda la pista y desde unos 15 metros sorprendía a Jacobo con un punterazo alojando el balón pegado al poste izquierdo.

Golazos

La segunda mitad arrancó con un Toyota intentando empatar el encuentro a las primeras de cambio. Constantino no llegaba a un pase de Manu Orellana. No perdonó a la segunda el ala isleño. Recibía un magnífico pase de Tote y viendo adelantado a Javi, que estaba fuera del área, elevaba el balón para anotar el empate a dos. Pero Melilla demostró ser un gran equipo y Negro perdonaba el 2-3 con un disparo desde muy cerca estrellando el balón en el larguero. Fue un aviso, porque a los 9 minutos Yusef de nuevo colocaba a los visitantes por delante. Fue además un golazo porque el jugador norteafricano se plantaba ante Jacobo y con un giro de tobillo espectacular le daba un efecto endiablado al balón de fuera a dentro entrando junto al palo derecho.

Tote se lleva las manos a la cabeza tras rematar al palo. / Miguel Ángel González

Jacobo salvaba al Toyota del cuarto de los visitantes y pasado el ecuador de la segunda mitad Orellana reclamaba penalti por un derribo en el área norteafricana. El Nimauto empataba el encuentro de nuevo con otro golazo, esta vez de Buendía tras un córner sacado atrás que empalaba Tote. El balón iba fuera, pero Buendía sacaba la espuela desviando a portería. La grada estallaba apenas un minuto después con la remontada de los de Isco, que se ponían 4-3 a falta de seis minutos culminando Tote un magnífico pase de Manu Orellana.

Tramo final de infarto

Yusef estuvo a punto de empatar con un lanzamiento que se le marchaba a la derecha de Jacobo. A tres minutos del final, Melilla pasaba a jugar con portero jugador y restablecía la igualada a cuatro con la jugada clásica actuando de cinco: balón a un costado para crear superioridad y remate en el primer palo, en este caso de Sergio, para batir a Jacobo. Dos minutos por delante tenía el Toyota para enmendar lo que hubiera sido un segundo tropiezo seguido. Ahora era el equipo de Isco el que pasaba a jugar de cinco y tomar riesgos. Tote tuvo el 5-4 en su bota izquierda, pero con la portería vacía remataba al palo.

Y a falta de 1:14, Emilio Buendía destapaba el tarro de las esencias para anotar el quinto de su equipo. El atacante recibió de Manu Orellana y solo ante el meta visitante y con una sangre fría impresionante le picaba el balón con una vaselina perfecta. Un golazo que se celebraba por todo lo alto en el pabellón. Melilla pasó de nuevo a jugar de cinco en busca de un empate que no llegó y sí que lo hizo el sexto de la tarde tras interceptar Joselito y marcar desde cancha propia a tres segundos del final.