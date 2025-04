El Xerez Toyota Nimauto no puede con un ElPozo Murcia B más líder (4-5)

El Xerez Toyota Nimauto ha fallado en el partido clave de la temporada contra el filial del Pozo del Murcia B. El equipo de Isco Torres recibía al líder con la necesidad de ganar en el Ruiz-Mateos parw recuperar el liderato del Grupo 5 de Segunda B. Sin embargo, los murcianos, que han demostrado ser un equipazo, se han impuesto en un igualado partido por cuatro goles a cinco y son más líderes, porque a falta de dos jornadas para acabar la temporada regular comanda la clasificación con cinco puntos de ventaja sobre los azulinos, que pueden perder la segunda plaza si el Avanza Jaén puntúa contra el Nueva Era Melilla. El Xerez Toyota no perdía un partido en liga como local desde la última jornada de la temporada 22-23, cuando cayó por este mismo resultado (4-5) contra el Bujalance en un partido disputado el 6 de mayo de 2023.

Se esperaba un gran partido en un Ruiz-Mateos a rebosar y lo cierto es que ambos equipos no han defraudado, ofreciendo un gran encuentro que se ha decidido por pequeños detalles, estando más acertados en los momentos puntuales el equipo de Juan Alcaraz. Se adelantaron los visitantes en la primera mitad, aunque el Toyota le dio la vuelta al encuentro (2-1 y 3-2) llegando en ventaja al descanso. Sin embargo, los visitantes voltearon el marcador en apenas dos minutos (3-4) y tras empatar Manu Orellana, el Toyota buscó el quinto, pero lo que llegó en el tramo final fue el 4-5 del Pozo cuando los jerezanos jugaban con portero-jugador.

Al Xerez Toyota Nimauto le está costando defender jugadas a balón parado. En Cádiz le cayeron tres tantos en saques de esquina y ElPozo aprovechó esta debilidad para colocarse por delante en el marcador, en esta ocasión en un saque de banda en corto que un futbolista murciano metía en el área y allí Raúl se adelantaba a Cristian para sorprender desde muy cerca a Juaki, que no pudo hacer nada para evitar el 0-1. A 14 minutos del descanso, el equipo de Isco tenía tiempo para la remontada, pero los visitantes volvían a tener una buena ocasión en un balón largo que dejaba solo a Raúl frente a Juaki. El atacante murciano controlaba la pelota y el meta chocaba con él dentro del área, aunque los colegiados no estimaron nada punible en la acción.

Los jugadores de Isco, atenazados en este tramo de partido, cometían demasiados errores en la salida de balón y uno de ellos estuvo a punto de costarles caro porque Robles recuperaba en tres cuartos de cancha y disparaba al marco local, repeliendo Juaki a la esquina. En el saque, de nuevo los murcianos sorprendían a los defensas del Toyota con un lanzamiento que Juaki atrapó en dos tiempos y con algo de suspense. Se intentaba reponer el Toyota ante un Pozo que cambiaba a su portero cada poco tiempo. Primero Chano y luego Andresito ponían a prueba a Juanlu.

Chano anotó un golazo. / Eduardo Rabaneda

A ocho minutos para el final del primer tiempo, el Toyota desperdiciaba una clarísima ocasión en dos contra uno de Cristian y Andresito ante el meta visitante. El 12 del Xerez se la dejaba a su compañero, que parecía haber superado al portero, pero este se revolvía para tapar un remate raso cuando lo óptimo hubiera sido colocar arriba. La grada ni se lo creía. El meta volvía a impedir el empate en un mano a mano algo escorado de Constantino y a renglón seguido Juaki aparecía para negar el segundo a los murcianos en otra jugada a balón parado.

Intercambio de golpes

Podía caer tanto el empate como el segundo para el líder, pero llegaba lo primero a seis minutos del final de la primera mitad gracias a una acción entre Jaime Ramos y Manu Orellana. Este cedía en última instancia a Álex Constantino, que no perdonaba con la izquierda para igualar el choque. Un error del Pozo posibilitaba la remontada del Xerez Toyota Nimauto a cuatro minutos del final de la primera mitad. El meta Carrión subió al ataque de su equipo, que perdió la bola en banda. Orellana sacó muy rápido y un defensa visitante en su afán por que no llegase Jaime Ramos metía la bota cediendo atrás, sin percatarse de que no había portero bajo la meta.

El Ruiz-Mateos registró una gran entrada. / Eduardo Rabaneda

Pero poco le logró la alegría a la hinchada local, porquer apenas un minuto después empataba ElPozo B en una acción afortunada para los visitantes y desgraciada para los jerezanos porque en un balón al área, Cristian lo desviaba hacia su propia portería sin que Juaki pudiera reaccionar. En un partido de toma y daca constante y digno de los dos mejores clubes de la categoría, el Xerez Toyota Nimauto percutía de nuevo a un minuto del final del primer tiempo con un golazo de Chano. El futbolista jerezano recibió de espaldas a la meta de Carrión, pisó el balón y se lo acomodó a la derecha, picando ante la estirada del meta.

Del 3-2 al 3-4

La segunda mitad comenzaba con malas noticias para los xerecistas porque apenas habían pasado unos segundos cuando ElPozo ya había restablecido la igualada en el marcador en una combinación entre tres jugadores que culminaba Palacio al fondo de la red de Juaki. Y las cosas se pusieron aún peor porque apenas un minuto después y en otro saque de esquina, Migue Palacio remataba con pasmosa facilidad desde fuera del área batiendo a Juaki con un disparo ajustado al palo izquierdo. Pidió de inmediato tiempo muerto Isco, aunque no sacaba de momento portero-jugador. En este momento, los murcianos aventajaban en cinco puntos al Xerez Toyota a falta de seis para el final de Liga. Pablo tuvo incluso el 3-5 en un cabezazo que picó y que se fue a la derecha de Juaki.

Orellana tapa a Miguel Palacio. / Eduardo Rabaneda

Iguala Orellana

Defendía ElPozo muy abajo pero con mucho orden y a los jerezanos les costaba encontrar huecos, teniendo que jugársela con lanzamientos lejanos. El tiempo corría en contra del Xerez Toyota Nimauto, que no encontraba una rendija ante la férrea presión de los visitantes, que se colocaban con cinco faltas con nueve minutos por delante. Una más y la suerte del doble penalti entraría en acción. Tote armó la pierna derecha y disparaba durísimo, pero el balón se iba un palmo a la izquierda. Entró Joselito para darle otra velocidad al juego y un pase suyo a la esquina y un pase de Cristian al área lo remataba Manu Orellana para empatar a cuatro el encuentro. Instantes después, Juaki intevenía con un paradón a disparo de Manu Sánchez que más de uno vio dentro. Y si buena fue la parada de Juaki, aún mejor la de Juanlu tras un saque de banda de Orellana que desvió un murciano y con unos reflejos impresionantes, el portero visitante sacaba el balón como pudo.

Sentencia ElPozo

El partido entraba en la recta final y Andresito perdonaba el quinto tras recibir un buen pase de Joselito, pero su disparo en el borde del área se le iba muy alto. A dos minutos del final, el Toyota Nimauto se colocaba con portero jugador para tratar de hacer el quinto y llevarse la victoria. Joselito lo buscó con un panzamiento que se fue fuera. Pero a la contra, Manu Sánchez ponía por delante al Pozo con el 4-5 que prácticamente sentenciaba el encuentro pese a los intentos de los jerezanos por, al menos, igualar la contienda.