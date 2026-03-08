El Xerez Toyota saca en Melilla medio billete para el play-off

El Xerez Toyota Nimauto se ha reencontrado con el triunfo venciendo al Melilla Nueva Era por 1-4 y ha dado un paso adelante muy importante en su pelea por acabar entre los tres primeros clasificados, los que optan al ascenso a Segunda División. Con el liderato en firme del Mengíbar, sólo quedan dos plazas para el objetivo y el equipo de Isco ha sacado medio billete para la siguiente fase ya que aventaja en 8 puntos al filial de ElPozo, que es cuarto, y además cuenta con un partido menos.

Llegaba el conjunto jerezano con alguna duda al choque tras dos empates consecutivos frente al Virgili Cádiz y en casa contra el Heredia Málaga, sobre todo este último tras desaprovechar una ventaja de 4-1 en los minutos finales. Isco hizo hincapié durante toda la semana en la importancia de mantener la concentración durante los 40 minutos de partido y en esta ocasión sus pupilos cumplieron con el plan.

Tote adelantaba al Toyota a las primeras de cambio y a los 13 minutos Emilio Buendía no faltaba a su cita con el gol para hacer el 0-2, resultado con el que se llegaba al descanso. En la reanudación, los locales intentaron acercarse en el marcador, incluso optando por jugar de cinco, pero fue el Xerez quien ponía más tierra de por medio, de nuevo con un tanto obra de Buendía. Recotró ahora sí distancias el Melilla a un minuto del final, pero sólo hubo tiempo para un gol más, el cuarto del conjunto jerezano, obra de Fran a 8 segundos del final tras recoger el rechace de un disparo de Joselito que se estrelló en el palo.

Isco, muy contento

Tras el encuentro, Isco valoraba así los tres puntos obtenidos en Melilla: "Victoria importante fuera de casa. El equipo ha hecho un partido muy serio, sabíamos que teníamos que volver a plantear un partido muy serio a nivel defensivo concediendo poco ante un rival que en casa aprieta y así ha sido, hemos salido muy bien desde el inicio ajustándonos todos muy bien al plan y concediendo poco y en ataque haciendo las cosas muy muy sencillas. Muy contento, el equipo ha rendido muy bien, han jugado todos, incluso los juveniles han participado y lo han hecho muy bien".

El técnico destacaba también que "el equipo no ha venido abajo en ningún momento, incluso la defensa del 5 contra 4 se ha hecho bien, es verdad que hemos encajado un gol pero porque ellos ya iban a la desesperada, pero también hemos podido defender varias jugadas bastante bien incluso en una de ellas ha llegado el último gol que es el que nos daba ya la victoria definitiva. Así que tres puntos importantes que nos mantienen ahí arriba porque además ElPozo ha perdido, con lo que nos distanciamos tres puntos más de ellos; estamos ahora mismo a ocho puntos y con un partido menos".