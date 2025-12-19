El Xerez Toyota Nimauto defiende su puesto de play-off en Granada

El Xerez Toyota Nimauto, que tiene que recuperar el partido aplazado contra Los Rosales, cierra la primera vuelta en el Grupo 5 de Segunda División B visitando al SIMA Granada en un duelo por el play-off de ascenso. Escapado el Mengíbar (39 puntos) y superado por el Virgili Cádiz (28), los de Isco Torres aparecen terceros con un punto más que el Bujalance y dos unidades por encima del conjunto granadino, al que rinde visita este sábado a partir de las cinco de la tarde en el Polieportivo Núñez Blanca de la capital nazarí.

Ambos equipos afrontan el choque tras caer derrotados en su último compromiso. El Toyota perdió contra el líder Mengíbar 2-4 en el Ruiz-Mateos hace dos semanas, primer tropiezo de los azulinos en casa; mientras que el SIMA también caía con el incontestable líder del Grupo 5 hace siete días por 7-3. Los de Isco no pudieron jugar frente a Los Rosales debido a que el equipo ceutí no cruzó el Estrecho por el temporal, encuentro que se va a disputar el próximo sábado 3 de enero.

De esta forma, para el SIMA es el último partido de la primera vuelta, mientras que los azulinos todavían tienen seis puntos en disputa, con el objetivo de lograr dos victorias que les permitan recuperar, o al menos, acercarse a la segunda posición que ahora ostenta el Cádiz Virgili.

Para ello, el conjunto jerezano va a tener que elevar mucho sus prestaciones lejos del Ruiz-Mateos. Los azulinos sólo han ganado dos encuentros a domicilio y fue en sus dos primeras salidas a Bujalance y Melilla (Nawter Blanca). Posteriormente, dos empates frente a ElPozo B y Alcalá y duras derrotas contra Heredia Málaga (6-2) y Jumilla (7-2). SIMA, por su parte, sólo ha perdido un encuentro en su cancha, contra el filial de ElPozo, aunque también ha cedido tres empates.