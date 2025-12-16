El partido aplazado por el temporal entre el Xerez Toyota y el Imperio Los Rosales ya tiene fecha

La cita se jugará en el Ruiz-Mateos el sábado 3 de enero de 2026 a las 12:30

Los jugadores del Xerez Toyota, que hacen piña, abrirán el año ante el Imperio Los Rosales.
El partido aplazado el pasado sábado entre el Xerez Toyota Nimauto y el Imperio Los Rosales, correspondiente a la 14ª jornada de liga del Grupo 5 de Segunda B, ya tiene nueva fecha. La cita no pudo disputarse en el Ruiz-Mateos a causa de las adversas condiciones meteorológicas que afectaron al Estrecho desde el viernes y que impidieron realizar del desplazamiento a los ceutíes. El encuentro será ahora el primero del año para los azulinos, que se medirán a los norteafricanos el próximo sábado 3 de enero a las 12:30 en la 'bombonera' jerezana.

El Imperio Los Rosales es un debutante en Segunda B que no le ha tomado el pulso a la categoría y ocupa plazas de descenso con doce puntos, cosechados en tres triunfos y tres empates, mientras que ha perdido ocho encuentros. No gana desde el pasado 1 de noviembre cuando venció a Bujalance (4-3) y en sus últimos cinco compromisos ha sumado dos unidades de quince posibles, con dos igualadas y tres derrotas.

El Xerez Toyota antes de ese compromiso disputa este sábado (17:00) frente al Sima Granada su último partido de 2025 y es tan importante como complicado para los de Isco Torres. La escuadra granadina pelea por meterse de lleno en los puestos de play-off, ya que es quinta con 22 puntos y la pasada jornada cayó frente al líder Mengíbar por 7-3. Los azulinos, con un partido pendiente, son terceros con 24 puntos, mientras que Cádiz Virgili se mantiene segundo con 28 y Bujalance es cuarto con 23. Hay hasta cinco equipos en un pañuelo y un tropiezo puede alejar o dejar fuera a cualquiera de la zona noble tras esta última cita del año.

