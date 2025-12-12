Aplazado el Xerez Toyota Nimauto-Imperio Los Rosales por el fuerte temporal

No habrá fútbol sala este fin de semana en el Ruiz-Mateos. El encuentro previsto para este sábado (18:00) en el polideportivo municipal entre el Xerez Toyota Nimauto y el Imperio Los Rosales, correspondiente a la 14ª jornada del Grupo 5 de Segunda B, ha sido aplazado a causa de las adversas condiciones meteorológicas que están afectando al Estrecho desde este viernes y que se esperan continúen al menos hasta el domingo por la mañana. La situación impide a la expedición caballa realizar el viaje y ha obtenido el visto bueno de la Federación.

El club azulino ha dado a conocer a través de sus redes sociales la noticia y ha explicado que "el fuerte temporal en el Estrecho impide el desplazamiento del equipo ceutí hasta Jerez". El partido, que era el último de 2025 de los xerecistas como locales, queda ahora "a la espera de nueva fecha, que se comunicará próximamente" y da las "gracias a todos por vuestra comprensión".

La escuadra de Isco Torres había preparado el partido con ganas y mucha ilusión después de la dura derrota, la primera como local, sufrida la pasada jornada también en casa frente al intratable líder Mengíbar por 2-4, que le supuso ceder la segunda plaza al Cádiz Virgili. Los azulinos se vieron superados por un líder muy sólido, que no les dio apenas concesiones y que se ha destacado en la tabla con 36 puntos, por los 25 de los amarillos y los 24 de los azulinos.

Al quedar aplazado el choque, Torres podrá recuperar a los jugadores que tenía lesionados para esta cita. José Grimaldi era baja tras sufrir el martes una lesión de tobillo, de la que todavía no conoce el alcance, ya que está a expensar de realizarse pruebas, y Emilio Buendía era seria duda por problemas musculares.