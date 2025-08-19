El XLI Torneo Antonio Moure, este viernes en el Pedro Garrido

El estadio Pedro S. Garrido acogerá este próximo viernes 22 de agosto el ‘XLI Torneo Antonio Moure’, trofeo que ha sido presentado este martes por el delegado de Deportes, José Ángel Aparicio, quien ha estado acompañado por Antonio Pérez Pacheco 'Rubio' presidente del Federico Mayo, Antonio Moure Sánchez y Diego Osorio en representación de la Federación Gaditana de Fútbol.

El torneo constará de tres partidos, en el primero de ellos a las 19:30 horas, a modo de eliminatoria, se verán las caras Nueva Jarilla frente a San Benito CF. El perdedor de la primera eliminatoria se enfrentará a las 20.30 horas con el Federico Mayo. La final se celebrará a las 21:30 horas entre el ganador de la primera eliminatoria y el Federico Mayo. Los precios van de los tres euros de los adultos a los dos euros para los juveniles y cadetes mientras que infantil, alevín y benjamín tendrán acceso gratuito.

Un acontecimiento que cumple 41 ediciones erigiéndose, sin duda, en uno de los torneos más veteranos de fútbol y que lleva el nombre de Antonio Moure, informador deportivo decano de la ciudad quien contribuyó como pocos a la divulgación del deporte base, de las jóvenes promesas y la cantera. Moure lideró durante muchos años la información sobre el fútbol amateur en la antigua emisora de Radio Popular. Su trayectoria como colaborador fue notable en otros medios como Radio Jerez, Ondavisión, Información Jerez, Diario 16 Andalucía, AS o la revista 'El Ciclista'.

Una persona que dejó huella no sólo como cronista deportivo de campo sino que -gracias a su carácter afable y cordial- cultivó también una gran personalidad. Lejos de las crónicas de los eventos deportivos de gran renombre, Antonio Moure trabajó con empeño periodístico el fútbol amateur, el deporte de los que empiezan; ese fútbol de los aficionados humildes, de los padres y madres, el deporte desde sus raíces.

Aparicio ha agradecido a los organizadores el mantener vivo este evento deportivo con tanta tradición y ha expresado la apuesta decidida del Gobierno de Jerez por el deporte base. "Queremos agradecer a la Diputación Provincial, a la Real Federación Andaluza de Fútbol, al CF Federico Mayo, a su presidente Antonio Pérez Pacheco ‘Rubio’ y a los equipos Nueva Jarilla y San Benito CF su participación y colaboración en la organización de este gran torneo. Este Ayuntamiento no va a escatimar esfuerzos para dotar a las instalaciones municipales deportivas no sólo de nuevos equipamientos sino también nos comprometemos a ampliar su mantenimiento”, ha dicho el delegado durante la rueda de prensa.

Igualmente, ha añadido que “Antonio Moure verá compensado con este torneo su esfuerzo, su trabajo por dejar testimonio del deporte base y deseamos que sirva como ejemplo de colaboración y suma de esfuerzos del deporte de la ciudad y del Ayuntamiento".

Por su parte Antonio Moure, hijo del desaparecido informador, ha agradecido que después de tantos años siga celebrándose este torneo "no sólo porque recuerda la figura de mi padre, también porque pone en valor una manera de entender el deporte que él tenía por lo que la familia siempre seguirá apoyando este acontecimiento deportivo y mostrando su agradecimiento a todos los que hacen posible su realización", ha dicho.