La CE corrige al Gobierno y confirma el compromiso de cobrar peajes en las autovías en 2024

España tiene cobrar peajes en las autovías en 2024. Una de las polémicas de la campaña a las elecciones a Cortes Generales de 2023 quedó resuelta este jueves por la Comisión Europea, que ha corregido al Gobierno y ha confirmado que el plan de recuperación y resiliencia español aprobado por Bruselas incluye el compromiso de adoptar una ley sobre movilidad sostenible y financiación del transporte y de introducir un mecanismo de pago por el uso de carreteras a partir de 2024.

La declaración de Bruselas es radicalmente opuesta a las manifestaciones que hizo apenas tres días antes la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, quien había desmentido "categóricamente" que en 2024 habría un pago por uso en las autovías españolas, como había sostenido en el debate cara el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, y había negado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,

Tras esa discrepancia en el debate en Atresmedia, la medida había sido confirmada por el director de la Dirección General de Tráfico (DGT), Pere Navarro, que aseguró que era una imposición de Bruselas.

Esa declaración de Pere Navarro fue desmentida posteriormente por la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que daba por "zanjada" la polémica surgida en torno al posible pago de un peaje por el uso de las autovías en España y desmentía "categóricamente" que se fuese pagar.

Pero ha sido la Comisión quien en realidad ha zanjado el debate y al hacerlo a quien ha desmentido es al Gobierno español.

"Entendemos que el plan español se refiere a un mecanismo de pago por el uso de las carreteras que comenzará en 2024 en línea con el principio de 'quien contamina, paga'", ha confirmado en rueda de prensa la portavoz económica de la Comisión, Veerle Nuyts.

"El plan de recuperación español tal como fue propuesto por España y aprobado por la Comisión Europea incluye el compromiso de adoptar una ley de movilidad sostenible y financiación de transporte para diciembre de 2023", dijo la portavoz del Ejecutivo comunitario preguntada en rueda de prensa sobre si la aplicación de peajes a partir del año que viene está incluida en el plan.

Se trata, en concreto, del hito número 3 del plan español de recuperación, que forma parte del primer componente del mismo y recoge la promulgación de una Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte.

La portavoz del Ejecutivo comunitario fue más allá y confirmó que la medida que aparece en el plan que fue aprobado tanto por Bruselas como por los Estados miembros está ligada, en concreto, al desembolso del quinto tramo del plan, que asciende a más de 8.000 millones de euros.

Esto es, España se ha comprometido a cobrar peajes desde 2024 si quiere recibir esa cantidad. Después de la polémica, el Gobierno ha hecho ver que quiere negociar un cambio en el plan para no tener la medida a la que sí se ha comprometido, y que en periodo electoral ha pretendido negar.

Sobre la aplicación del mecanismo, que no está concretado, para cobrar esos peajes, la Comisión no quiso entrar en este momento a debatirlo. "Evaluaremos esta medida cuando alcancemos la quinta petición de pago de España, así que no es una discusión para hoy", ha apostillado la portavoz de la Comisión.

La intervención de Feijóo en el debate electoral, y que Sánchez negó, se basaba en el propio texto del plan enviado por el Gobierno de España y al que Bruselas dio su visto bueno. En ese texto se especifica que el cobro por el uso de las carreteras españolas tiene como objetivo "internalizar los costes externos del transporte por carretera, creando a tal fin incentivos para lograr una mayor eficiencia en este sector y propiciando una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero".