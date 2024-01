Díaz convoca a los agentes sociales tras el no de Podemos al subsidio de desempleo

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este jueves que convocará con carácter "inmediato" a los agentes sociales para negociar la reforma del subsidio de desempleo una vez logre cerrar el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

"Este viernes vamos a cerrar la Mesa del Diálogo Social en torno al SMI y, en cuanto la subida se produzca, convocaremos con carácter inmediato a los agentes sociales para trabajar con tiempo en una reforma que es muy positiva para nuestro país", ha señalado Díaz en Bélgica, donde participa en una reunión informal de la UE. La ministra ha recordado que la reforma del subsidio de desempleo, que fue rechazada este miércoles con los votos en contra de PP, Vox y Podemos, es "la única" que el Gobierno no pudo someter al diálogo social ya que debía aprobarse antes del 31 de diciembre, al ser una de las medidas vinculadas a la solicitud del cuarto pago del fondo anticrisis europeo, que permitirá a España recibir otros 10.000 millones de euros.

"Ahora sí, abriremos la Mesa Diálogo Social y esta reforma va a estar acordada con los agentes sociales", ha reiterado Díaz, quien este jueves ha acusado a Podemos de haber "golpeado" a los trabajadores "de la mano de PP y Vox". No obstante, aunque decayese este miércoles, la entrada en vigor de la reforma del subsidio estaba fijada para el 1 de junio de 2024, con lo que la no convalidación no afecta de inmediato a los beneficiarios del sistema de protección por desempleo del nivel asistencial.

Voto crontrario

Preguntada si le ha dolido el voto en contra de Podemos a la reforma del subsidio de desempleo ha contestado: "No es muy ortodoxo lo que voy a decir. A mí solamente me afectan personalmente las cosas de la gente a la que quiero", dijo. En ese sentido, ha subrayado que ella "se debe a los trabajadores y trabajadoras" españoles y que el miércoles "el PP, Vox y Podemos los han golpeado".

"Hoy ya no tienen derecho al subsidio por desempleo. Han votado no a un colectivo muy importante de trabajadores menores de 45 años sin cargas familiares, que hoy, con el voto en contra del PP, de Vox y de Podemos, se quedan sin subsidio por desempleo", ha denunciado. "Han votado no a la posibilidad de que los trabajadores y trabajadoras que perciban el subsidio pudieran compatibilizar este subsidio con una actividad laboral. Han votado no a una mejora en la negociación colectiva, también de los trabajadores de la cultura. En definitiva, han dañado a nuestro país", manifestó.

La secretaria política de Podemos, la ex ministra Irene Montero, ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al PSOE de que si piensan "imponer" iniciativas al bloque progresista "las cosas no saldrán bien". Se ha referido al voto en contra de Podemos al subsidio para dejar claro que su negativa se debió a que el Gobierno intentó "colar un recorte" en un decreto en el que también incorporaba mejoras, de forma que proponía un "trágala" para después decir "si quieres mejoras, te tienes que comer el recorte".

Cuestionada sobre si reprochan a Díaz una negativa a negociar con ellos o si su voto en contra es una venganza por excluirles del Ejecutivo, Montero simplemente ha respondido que en el actual Ejecutivo solo "manda" el presidente Pedro Sánchez, pero que no puede pretender hacer lo mismo en el Congreso porque está en minoría. Montero ha considerado que el Gobierno entiende cuál es la mayoría en el Congreso para garantizar la gobernabilidad y que cuando negocia "hay resultados", pero cuando se trata de "imponer" recortes" y "mentir" al rechazar que exista "no es una buena forma de hacer política".