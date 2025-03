Acerinox abrirá este lunes el plazo para que los trabajadores que pueden prejubilarse se inscriban en el ERE

Los Barrios/Acerinox abrirá el próximo lunes 10 de marzo el plazo para que los trabajadores mayores de 62 años que deseen prejubilarse puedan manifestar su interés en ser incluidos en el expediente de regulación de empleo (ERE) que la siderúrgica llevará a cabo próximamente en su planta de Los Barrios. Todo ello en el marco del plan de rejuvenecimiento de plantilla que pretende acometer y que incluye un total de 244 prejubilaciones hasta 2027.

El proceso de preinscripción en el ERE estará abierto desde el lunes y durante 15 días en los que los empleados interesados que cumplan el criterio de edad podrán acudir a las oficinas de la planta de Los Barrios. Allí, la empresa realizará una revisión de su caso particular para mostrarles las cantidades finales del complemento que percibirán durante el período estipulado de dos años y que será un 80% de su salario bruto anual, teniendo en cuenta los últimos 12 meses. Una vez conformes con las cantidades y revisado que cumplen con todos los requisitos, podrán quedar adscritos definitivamente.

En el cómputo de ese complemento, el denominado como acompañamiento, no penalizarán bajas laborales, haber sido incluido en los recientes ERTE o la huelga que mantuvo parada la planta durante más de cuatro meses en 2024. A esta cantidad, abonada por la compañía, se sumará la prestación por desempleo correspondiente a cada uno de los trabajadores vinculados al ERE durante ese bienio. Cumplido ese periodo, los que no hayan alcanzado la edad de jubilación, se jubilarán de forma anticipada. Según los cálculos de los sindicatos, se prevé que entre 90 y 94 trabajadores se acojan al expediente en 2025, pudiendo llegar a un total de 244 hasta 2027.

En la reunión de este jueves de la comisión negociadora, donde participan Acerinox y todos los sindicatos del comité de empresa, han acordado esperar a que queden inscritos los trabajadores para volver a reunirse y dar una cantidad concreta de interesados en la resolución del ERE, cuyo período de consultas concluye a finales del mes de marzo. Fuentes sindicales apuntan que, en función del ritmo de inscripción de los interesados, entre finales de la próxima semana y la siguiente, podría quedar firmado el expediente.

La intención es resolverlo lo antes posible para que los empleados que se prejubilen puedan hacerlo lo antes posible y dejen paso a las futuras contrataciones fijas de personal eventual con el que se pretende rejuvenecer la plantilla en el marco del Pacto Social por el Empleo firmado por empresa y sindicatos en febrero.

El ERE, a salvo

Los sindicatos que firmaron el nuevo convenio colectivo de la planta de Acerinox (UGT, USO, CCOO y Coordinadora) reprocharon este jueves al sindicato ATA que presentara en el juzgado una denuncia para impugnar el citado pacto de empleo y, por consiguiente, el plan de rejuvenecimiento y las 244 prejubilaciones previstas en el ERE. Esto ha marcado la reunión de la comisión del expediente de empleo, tras la cual los denunciantes se han comprometido a no impugnar la resolución del mismo, pero mantienen en pie el resto de puntos de la querella.

Las formaciones había explicado a primera hora de este jueves en un comunicado a la plantilla que el sindicato, que ostenta la presidencia del comité de empresa, ha denunciado ante el juzgado las reuniones mantenidas con la compañía para firmar el Pacto Social por el Empleo, en las que ATA no estuvo presente al no haber firmado el convenio.

"ATA no respetó la mayoría de plantilla y no firmó el convenio, aun sabiendo que, si no firmaban, no iban a participar en las comisiones que estaban reservadas para los firmantes", expresaba la comunicación en relación a la mesas negociadoras como la del citado pacto social. También afirma que los cuatro sindicatos les invitaron a participar en la negociación del último ERTE, lo cual rehusaron por los denunciantes.

Los denunciantes, en el escrito remitido al juzgado, argumentan que el plan de rejuvenecimiento de plantilla no se desarrolla dentro del IV Convenio Colectivo, por lo que las comisiones negociadoras posteriores no tendrían por qué excluirles. "Lo que quieren y ponen en la demanda es que los que se jubilen tengan que volver a trabajar si el juez lo considera nulo y que los que han estado de retén devuelvan el dinero", sentenciaba el comunicado conjunto de UGT, USO, CCOO y Coordinadora.

Pese a la inseguridad jurídica que envolvió de golpe la negociación del ERE ante una posible nulidad judicial, las cuatro formaciones firmantes del convenio acordaron con ATA la firma de un documento en que se comprometieran a no impugnar el resultado del expediente y reconocieran las garantías del proceso, permitiendo que las prejubilaciones se consumen con total tranquilidad para los trabajadores. Aun así, la denuncia continuará su camino en los tribunales y podría afectar a otras reuniones del pacto de empleo.