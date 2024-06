Andalucía impulsa un sistema de mediación empresarial para evitar litigios judiciales

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Justicia, y el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, se han propuesto impulsar la mediación empresarial en la comunidad. Ésta consiste en un proceso sencillo y rápido para propiciar un acuerdo entre dos partes en conflicto con la misma validez que una decisión judicial. Normalmente, es un abogado el que ejerce de árbitro o mediador.

Las ventajas de este método son muchas. Por un lado, reduce trabajo a los sobrecargados juzgados de lo mercantil y por otro supone un ahorro de tiempo y de dinero para las empresas, que pueden ver lastrado su desarrollo por años de espera de una sentencia judicial. La mediación permite una resolución rápida en semanas o meses y alienta la inversión. Como afirmó ayer el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, en un foro celebrado en Sevilla para divulgar este método, “ningún inversor va a un territorio donde los conflictos son irresolubles, y lo son cuando se resuelven fuera de tiempo”.

Tasa de litigiosidad muy alta y baja cultura de la mediación

Nieto incidió en que en Andalucía la tasa de litigiosidad es muy alta y la de mediación muy baja, y se da la circunstancia de que las comunidades con menos sobrecarga en los juzgados de lo mercantil, como País Vasco, Navarra y Galicia, son las que más usan el arbitraje. En Andalucía, dijo Nieto, hay una “carencia absoluta de cultura de la mediación”, y precisamente el objetivo de la Junta y las cámaras es invertir ese fenómeno con una campaña de divulgación, Impulmed.

No solo se trata de concienciar sino de crear estructuras eficaces que atraigan a las empresas a este sistema. Y las cámaras de comercio han tomado la iniciativa: “Tenemos la red, la capilaridad, que puede aportar ese valor en conjunción con otras muchas entidades”, señaló Javier Sánchez Rojas, presidente de Cámaras Andalucía, quien hace unos meses se reunió con Nieto para proponerle una estructura en la que también estuvieran implicadas la propia Junta, que se encargaría de aportar recursos, y los colegios de abogados.

Ya hay una experiencia con experiencias muy positivas. La Cámara de Comercio de Sevilla y el Colegio de Abogados de la provincia llevan años trabajando en un sistema de mediación, Asemarb. Nieto y Sánchez Rojas explicaron que el objetivo es extenderlo al resto de provincias “con modificaciones y más recursos”.

Para ello, dijo Nieto, la colaboración de los abogados es fundamental. “Si los abogados no son parte no existirá la mediación, deben ser una pieza clave. Es fundamental que las partes crean que no se les puede engañar, y necesitan para ello a un abogado que le de seguridad de que su asunto se resuelve de una forma justa”, señaló Nieto.

Generalización de la mediación en todas las jurisdicciones

La generalización de la mediación en el ámbito mercantil es un paso más de la Consejería de Justicia para llevar este sistema a todas las jurisdicciones. El pasado 1 de enero se instauró en el sistema de Justicia gratuita para que cualquier persona pueda elegir un abogado para ejercer de mediador; en mayo se puso en marcha el Sistema de Mediación Penal de Andalucía (Sempa), que funciona en Almería, Huelga, Granada, Málaga y Sevilla. En un mes se han derivado a este sistema 151 asuntos y por ahora 27 han sido resueltos por acuerdo.

En el foro intervinieron expertos que explicaron casos exitosos de mediación, entre ellos María Victoria Rodríguezs, mediadora y directora de proyectos de Japón Matarí; Óscar Fernández, presidente del Colegio de Abogados de Sevilla y presidente también de Asemarb; Juan Antonio Ruiz, abogado y mediador empresarial de Cuatrecasas; Óscar Romero, secretario de Asemarb; y Catalina Cadenas, magistrada del Juzgado de Instrucción Número 3 de Torremolinos.