Andalucía lidera el encarecimiento de la vivienda desde 2020 con una subida del 37,3%

Cádiz/El precio de la vivienda ha subido en los últimos cinco años en Andalucía un 37,3%, por encima del IPC andaluz del 20,2% y del nacional del 19,4%. Es uno de los datos extraídos del informe sobre el sector inmobiliario que Deloitte acaba de presentar en la jornada anual inmobiliaria que organiza la Federación de Agrupaciones de Empresarios de la Construcción gaditana (FAEC), en el que contextualizan con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) la situación de la vivienda y de la vivienda turística.

Andalucía con este 37,3% es la región donde más se ha encarecido la vivienda. Con ese porcentaje, supera a Cantabria (36,4%), Canarias (34,8%) o Navarra (33,3%) y se coloca por encima de la media nacional, del 30,1%. La falta de oferta frente a la alta demanda existente tensiona el mercado y provoca esta subida de precios, que la firma de servicios profesionales descarta sea consecuencia del incremento del número de viviendas turísticas que ha experimentado la comunidad autónoma en los últimos años.

El documento señala la existencia de un stock de vivienda mínimo, el mismo calificativo que usa para describir la disponibilidad de suelo viable para su desarrollo residencial. En datos, Andalucía solo registró un 1,1% de vivienda nueva sobre el stock actual. Navarrra (2,3%), Madrid (2%) o Islas Baleares (1,4%) arrojan mejores porcentajes. Todas estas comunidades se sitúan, eso sí, por encima de la media nacional, del 1%.

Esta falta de vivienda se refleja además en el desfase que hay entre el crecimiento del número de hogares y el número de vivienda nueva, con datos de 2021 a 2023. En concreto, en Andalucía aumentaron los hogares en un 3,10% mientras que la vivienda terminada apenas llegó al 1,1%. Peores cifras muestran Valencia (4,10% frente a un 0,80%), Murcia (3,70% frente a un 0,80%), Madrid (3,60% frente a un 2%) o Cataluña (3,40% frente a un 0,90%). Solo Asturias creó más vivienda que hogares: 1,25 por cada hogar. Andalucía tuvo disponible 0,50 viviendas por cada hogar. La media de España es 0,49.

Aumenta la vivienda turística

El boom de la vivienda turística se percibe en Andalucía, con una fuerte subida entre 2020 y 2024 (con la referencia del mes de agosto). Si el primer año la región partía de 67.392 viviendas para este uso, en 2024 llega a las 82.195 viviendas, lo que supone casi un 22%. La evolución recoge una bajada en 2021, todavía afectado el turismo por las consecuencias de la pandemia del covid, con un registro de 63.179 viviendas turísticas. El censo subió a 70.123 un año después. Es en 2023 cuando se observa el incremento más pronunciado, con 79.065 viviendas para uso turístico contabilizadas. En el último ejercicio eran 88.435.

A esos números contribuyen especialmente Málaga, la provincia andaluza con más vivienda turística, y Cádiz. En territorio malagueño se ha pasado de 34.567 en 2020 a las 44.365, un aumento de más del 28%. En Cádiz, el incremento es de 4.106 vivienda turística más en estos cinco años: de 11.820 a 15.926, un 34,7% más.

En números relativos, Andalucía tiene un 1,8% de vivienda turística sobre el total de vivienda. Málaga es la provincia con un porcentaje mayor, con un 4,12%. Cádiz se sitúa segunda con un 2,19%. La siguen Almería, con un 1,43%; y Granada, con un 1,29%. Por debajo de un punto están el resto: Sevilla, con un 0,83%; Huelva, con 0,74%; Córdoba, con un 0,6%; y Jaén, con un 0,26%.

Este incremento de la vivienda turística -que entre otras cuestiones se achaca a la inseguridad jurídica del alquiler de larga duración- no explica, entiende Deloitte, el encarecimiento del precio de la vivienda en Andalucía, una reclamación ciudadana que Deloitte reconoce como "legítima". Esa señal de precio, es decir las subidas que se han producido en los últimos años, no ha tenido respuesta en el aumento del stock, que no crece al mismo ritmo que la demanda. Si bien, hay que recordar que el INE ofreció datos en febrero que apuntan al incremento de la construcción de nueva vivienda en 2024.