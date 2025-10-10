El emprendimiento social impulsa soluciones que cambian vidas

Uno de los momentos del encuentro organizado por BBVA y Grupo Joly por motivo de la VII Convocatoria Solidaria BBVA Futuro.

En el marco del compromiso por potenciar un mundo más sostenible e inclusivo, BBVA trabaja para canalizar capital y culminar proyectos que impulsan el crecimiento económico y social. En línea con esta meta, por séptimo año consecutivo, y de la mano de la gestora BBVA Asset Management, la entidad organizó la Convocatoria Solidaria BBVA Futuro, una iniciativa a través de la cual 23 fundaciones y ONG son beneficiarias de un millón de euros destinados a desarrollar soluciones en materia de medioambiente, inclusión social, dependencia, mayores y salud, creación de empleo para colectivos vulnerables y, como novedad, esta edición incorporó el ámbito de la educación como bloque.

Además, la organización incluyó una categoría especial para premiar iniciativas que apoyen a los afectados por la desoladora DANA en el Levante español. En el conjunto de las ediciones anteriores, la suma de las donaciones alcanzó los 7,7 millones de euros que impactaron positivamente en más de 500.000 personas gracias al ahora denominado BBVA Futuro Conservador.

En el total de las siete ediciones, 144 proyectos impactan en más de 500.000 personas

Para repasar lo acontecido durante la convocatoria de este año, BBVA y Grupo Joly organizaron un encuentro con cuatro de los galardonados: Wladimir Morante, coordinador de Médicos del Mundo Andalucía; Cristina Holgado, coordinadora de Fundación Balia por la Infancia en Sevilla; Olga María González, coordinadora del proyecto T-Acompañamos de Fundación Esplai Ciudadanía Comprometida; y Mario Márquez, presidente de la Asociación Andaluza de Hemofilia (Asanhemo). En representación de la entidad bancaria participaron María José Sánchez, directora de Zona de BBVA en Sevilla, y Borja Díaz, del equipo de Negocio de BBVA Asset Management, en un encuentro moderado por Alberto Grimaldi, subdirector de Diario de Sevilla.

Detectar y cubrir necesidades reales adaptándose a cada territorio es la gran bondad de esta iniciativa"

La directora de Zona de BBVA en Sevilla tomó la palabra para subrayar que el objetivo es “estar presentes cuando más se nos necesita”, participando activamente en las comunidades donde la entidad desarrolla su actividad. Explicó que la estrategia del banco se apoya en tres ejes fundamentales: clima, capital natural y crecimiento inclusivo, con una visión a largo plazo y una gestión sostenible.

“Queremos seguir cerca de las personas, de los emprendedores, de las empresas, de las familias y también de las entidades sin ánimo de lucro que trabajan por el progreso social”, señaló. Esa cercanía se traduce en cifras concretas: 1.800 millones de euros canalizados solo al tejido empresarial andaluz en el primer semestre de 2025, y más de 300.000 millones de euros movilizados en negocios sostenibles desde 2018, con la meta de alcanzar 700.000 millones en 2029.

Por su parte, Borja Díaz, del equipo de Negocio de BBVA Asset Management, destacó la rigurosidad del proceso de selección: más de 200 apasionantes proyectos presentados y una evaluación exhaustiva por parte de empleados voluntarios para identificar aquellos con mayor impacto social y medioambiental. “Hacemos partícipes a nuestros clientes, que ven cómo su dinero se canaliza hacia causas que mejoran la sociedad”, explicó el responsable. También destacó que el primer año el fondo contaba con 20 millones de euros y poco más de cien clientes y ahora suma 1.500 millones y más de 50.000 partícipes.

Tres ganadores de esta edición reciben 35.000 euros para ayudar a los afectados por la DANA

Los proyectos

Desde Sevilla, la Fundación Balia por la Infancia trabaja desde hace más de dos décadas por la inclusión social de menores y adolescentes en riesgo de exclusión. En barrios como Tres Barrios-Amate, donde las tasas de abandono escolar y desempleo juvenil son elevadas, la fundación busca romper el círculo de la desigualdad. Para dar respuesta a este desafío, desarrolla el programa Éxito Educativo, que combina dos líneas de acción: Territorio Joven, un espacio donde adolescentes adquieren competencias sociales y emocionales y refuerzan su sentido de pertenencia; y un convenio con doce colegios de la ciudad para atender a alumnos expulsados temporalmente, ayudándoles a retomar su formación sin perder el vínculo educativo. Con el apoyo de BBVA, Fundación Balia podrá reforzar su equipo profesional y atender a un centenar de jóvenes vulnerables.

En Almería, Médicos del Mundo Andalucía, con más de tres décadas de experiencia en el ámbito de la cooperación y la acción humanitaria, centra su labor en garantizar el derecho a la salud de las personas más vulnerables. En esta edición, su proyecto busca revertir la situación de pobreza extrema, combinando atención sanitaria, apoyo social y acompañamiento emocional para reducir la marginación. “Queremos revertir la estigmatización de quienes viven en soledad o sin recursos al final de su vida”, destacó su coordinador, Wladimir Morante.

Hacemos partícipes a nuestros clientes, que ven cómo su dinero se canaliza hacia causas que mejoran la sociedad

También en el ámbito sanitario, Asanhemo afronta otro reto urgente: las dificultades de los pacientes con hemofilia para acceder a su tratamiento debido a la dispersión geográfica y las limitaciones de movilidad. Para dar respuesta a este problema, la entidad desarrolla el proyecto 'Home Delivery', que permitirá la entrega domiciliaria de medicación a pacientes en toda Andalucía. Se trata de una iniciativa pionera que persigue mejorar la calidad de vida y garantizar la continuidad asistencial de quienes conviven con una enfermedad crónica y poco frecuente. Además, el proyecto aspira a consolidarse como modelo de colaboración público-privada que sirva de referencia para el sistema sanitario. “Este apoyo es un impulso para que la administración vea que es posible y necesario”, señaló su presidente, Mario Márquez.

Desde Málaga, la Fundación Esplai Ciudadanía Comprometida trabaja para cerrar la brecha digital y de género que sigue limitando el acceso al empleo de muchas personas en situación de vulnerabilidad. Su programa T-Acompañamos ofrece formación tecnológica y acompañamiento personalizado para que jóvenes y mujeres puedan desarrollar competencias digitales y acceder a nuevas oportunidades laborales. Con el apoyo de BBVA, la fundación incorporará formación en inteligencia artificial y certificaciones oficiales, además de fortalecer las alianzas con empresas del sector para adaptar los contenidos a las necesidades del mercado. “Defendemos una tecnología que no excluya, que ofrezca oportunidades y conecte a los jóvenes con su talento”, explicó Olga María González, coordinadora del proyecto.

Los empleados de BBVA participan activamente en la elección cuidadosa de los galardonados

El acto concluyó con un mensaje de continuidad. Borja Díaz confirmó que BBVA ya prepara la octava edición de la Convocatoria Solidaria BBVA Futuro, asegurando que “mientras los clientes sigan confiando en que parte de su riqueza se invierta en este tipo de oportunidades, habrá nuevas ediciones”. Una iniciativa que, según María José Sánchez, “volverá a poner en valor la unión entre la inversión responsable de la entidad y el progreso social”.