Benarrabá, su propia fuente de energía

Hace algo menos de un mes, un apagón a nivel nacional en España ponía sobre la mesa el debate de la dependencia energética existente en nuestra sociedad en pleno siglo XXI. Ante situaciones como esta, y en el marco del uso cada vez más extendido de las energías renovables, sale a la palestra el ejemplo de un pequeño pueblo del Valle del Genal, en la Serranía de Ronda, que desde hace casi 15 años viene trabajando en esta línea y que en breve se constituirá como una comunidad energética que permitirá a sus vecinos reducir la factura eléctrica en más de un 60% con el objetivo de que este ahorro pueda llegar incluso al 80%. Se trata de Benarrabá.

Silvestre Barroso, alcalde de este pueblo de menos de 500 habitantes, participaba este miércoles en las jornadas Comunidades solares y energéticas: por una energía compartida organizadas por la consejería de Industria, Energía y Minas y la Agencia Andaluza de Energía en la provincia de Málaga explicando cómo se ha llegado de la instalación en 2011 de un bombeo de agua con placas solares a los cientos de paneles instalados sobre una pérgola en la pista polideportiva del municipio que comenzaron a operar a comienzos de este 2025, permitiendo el ahorro energético antes mencionado.

“En 2011 fue iniciado un proyecto piloto en Benarrabá, Gaucín y Jimera de Líbar, instalándose al final la instalación exactamente en Benarrabá; se montan las dos estaciones de bombeo, una con una placa, otra con 20, en el colegio también...”, rememoraba Barroso que también impulsó en 2019 la instalación de un punto de recarga para coches eléctricos en el municipio. Fue entonces cuando nació la idea de constituir una comunidad energética en el pueblo.

Hace seis años, el Instituto de Andaluz de Eficiencia Energética y Domótica de la Universidad de Málaga comenzó a dar forma a un proyecto que se basó en las necesidades de consumo de todos los vecinos del municipio algo que fue sencillo, explicaba el primer edil benarrabeño afirmando que “puedes conseguir el estudio de todos los vecinos, sin que se enteren ni ellos, solamente desde el ayuntamiento, con lo que es el impuesto de tasa del pueblo que se está cobrando y sin tener que consultar a nadie, y saber el consumo real de todo el municipio”.

Una vez elaborado el proyecto, la Diputación de Málaga se encargó de la financiación del mismo con un coste inicialmente presupuestado en 1,5 millones de euros y que finalmente no alcanzó el millón tras dos años desde el inicio del proceso de adjudicación, lo que llevaba a Silvestre Barroso a destacar la evolución del mercado de las fotovoltaicas con el paso de los años, “y es que yo creo que los proyectos se pueden hacer mucho más baratos”.

Hablaba Barroso como un pionero en este tipo de gestiones, por que no fue solo la negociación de la instalación de las placas sino también del transformador de la empresa distribuidora, “meter la cabeza en esto es muy complicado también”. “Yo empecé sin ley. Hemos topado con 40 administraciones, con 40 problemas, pero se van subsanando. Hemos viajado y nos hemos movido a nivel nacional en varios pueblos que ya están por delante, como en Cataluña o la Comunidad Valenciana, pero quizá no en cuanto a la comunidad que va a tener Benarrabá, que va a ser un referente y no hay ninguna igual”, resumía Barroso.

“Cuando se monta la instalación, viene el siguiente paso, cómo se hace esto, cómo se constituye la comunidad energética”, estableciendo acuerdos con la distribuidora y la comercializadora de electricidad, tal como recoge la legislación, así como la creación de la propia comunidad de la que los vecinos podrán beneficiarse como socios con el único requisito indispensable de estar empadronados en Benarrabá.

El alcalde de Benarrabá, a la derecha de la mesa, durante su exposición. / F. Baudet

Precisamente, el viernes pasado tuvo lugar la primera reunión con los vecinos para explicar lo que es el funcionamiento de una comunidad energética a la que acudieron más de 100 personas interesadas y a las que se les explicó el ahorro que les iba a suponer este nuevo sistema.“En dos meses queremos tener constituida la comunidad, porque estamos ahora mismo en el proceso de pagar la fianza a Industria, que se va a tardar, aquí estamos hablando de seis o siete meses, en ese proceso tenemos que tomar base ya de la comunidad energética. Y estamos hablando de un ahorro inicial de 50 a 60% para todos los vecinos del municipio”, explicaba Barroso, quien mencionaba además que se está desarrollando una aplicación móvil desde la cual los vecinos podrán comprobar el consumo y su ahorro.

Una vez constituida la comunidad, el primer edil de Benarrabá apuntaba que el siguiente paso será colocar baterías que permitan, además de aumentar el ahorro hasta un 80% de la factura, poder abastecer al municipio incluso por la noche.

“Yo creo que es el modelo. Empezar por poner placas, y lo siguiente baterías. Éstas hace diez años tenían cinco años de garantía, y ya vamos por 15 o 20 años de garantía, por lo que dentro de dos o tres años, pueden llegar a ser mucho más baratas, y ahí es donde podemos conseguir un ahorro tan importante. No hablamos nunca de desconectarse de red, de eso no se habla, pero sí de un recibo con un 80% de ahorro”, continuaba Barroso antes de finalizar su intervención animando a otras entidades locales e instituciones a apostar por este modelo: “Y hay que seguir sumando proyectos: de biomasa, de energía hidráulica, y no parar. Hay que animar a crear una comunidad energética por que es viable”.