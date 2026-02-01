Cajamar atrae talento con un corazón financiero referente en sostenibilidad

Año y medio ha pasado desde que la plantilla de Grupo Cooperativo Cajamar desembarcase en las modélicas instalaciones de su Ciudad Financiera en el Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA) procedentes de la antigua sede sita en la Plaza Juan del Águila. Desde entonces, son unos 900 empleados los que trabajan y hacen uso de un edificio innovador, vanguardista, sostenible y hasta inteligente.

Un inmueble que hace honor al término Centro Financiero, no sólo por el volumen de gente que allí se junta a diario, sino también por contar con servicios que toda ciudad moderna tiene para sus ciudadanos como pueden ser un par de bares-restaurantes, una clínica médica con DEA (desfibriladores, con dos personas por planta que saben usarlo), un gimnasio, un parking para coches con 850 plazas, de las que cerca de un tercio ofrecen la posibilidad de recarga eléctrica, y otro para bicicletas con vestuarios, un servicio lanzadera de autobuses para los trabajadores, un auditorio... y un largo etcétera que poco a poco se va a ir desgranando en estas líneas tras la visita que este periódico ha podido hacer en esta lluviosa y ventosa semana.

Sala de reuniones que garantizan la confidencialidad y seguridad / Javier Alonso

Diseño a la carta

El Centro Financiero Cajamar es un referente del sector arquitectónico. Edificado por Arquitectos Ayala, son 75.000 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 33.000. Un edificio que gira alrededor de un atrio principal diáfano, que se aprovecha de la maravillosa luz del cielo almeriense, del que nacen los pasillos hacia los distintos departamentos.

“En su día preguntamos a la plantilla cómo quería que fuera su puesto de trabajo, qué nos demandaban ellos. Además, hicimos visitas a otras Ciudades Financieras como las de BBVA o Santander”, relata Antonio Pérez Abraira, director de Relaciones Institucionales y Comunicación. A partir de ahí, fueron forjando una idea singular, que se bebía de distintos y exitosos proyectos ya ejecutados. Con una importante salvedad: las múltiples posibilidades de avanzar en innovación que da el paso de los años.

El auditorio, para 420 personas, es sin duda uno de los espacios más preciados de la instalación / Javier Alonso

Esto no sólo lo valoran los profesionales del sector que visitan la sede de Cajamar, como fue el caso de los representantes de la Asociación Europea de la Banca Cooperativa en diciembre, sino también instituciones como la Asociación Española de Oficinas, que otorgó a la entidad almeriense los Premios a la Mejor Obra Nueva y a la Innovación.

“Nuestra intención no es sólo retener el talento, sino también atraerlo. Trabajar en un banco ya no es la primera opción de los estudiantes, por lo que queremos reenganchar nuevamente a la gente a nuestro sector”, comenta Pérez Abraira que también detalla que reciben habitualmente visitas de bachilleres, universitarios y estudiantes de Formación Profesional.

Por supuesto, desde la entidad se pone en valor el arraigo a la tierra de la entidad, el hecho de que una marca global como es Cajamar sigue instalada en Almería, a pesar de que el grupo cooperativo tiene cajas repartidas por toda España. De hecho, el Banco de Crédito Social Cooperativo (BCC), buque insignia de la entidad, tiene su sede en el PITA desde 2025. Cajamar no se entiende sin Almería, provincia por la que tanto ha hecho y a la que tanto conocimiento ha aportado, por ejemplo, en el sector agroalimentario. “Con los primeros beneficios que tuvo la Caja, don Juan del Águila compró las tierras donde hoy está Las Palmerillas”, Estación Experimental que proyectó y sustentó el desarrollo y el crecimiento del modelo agrícola intensivo de la provincia.

Edificio inteligente

Precisamente una entidad que aporta valor añadido al campo tiene que ser un referente en sostenibilidad y respeto al medio ambiente. Cajamar tiene estos conceptos en su ADN, como bien lo demuestran la certificación energética A y las certificaciones medio ambientales y de bienestar laboral Leed Platino y Well.

“El edificio está construido para que sea capaz de almacenar el agua de la lluvia, como podéis ver en esa pequeña canaleta junto a la cristalera [el reportaje se hizo en la mañana del miércoles, en el momento de mayor virulencia de la borrasca Kristin, por lo que cascadas de agua bajaban por las mamparas]. Luego la usamos para el riego de los jardines, que tienen sensores para detectar la necesidad de riego”, comenta el director de Relaciones Institucionales. Las plantas que se eligieron, además de ser autóctonas, contribuyen al aislamiento térmico del edificio. Además los ingenieros de la Estación Experimental de Las Palmerillas estudiaron qué especies tenían un menor consumo de agua y, por lo tanto, eran más eficientes para un terreno árido como es el PITA.

Eso en cuanto al agua, bien preciado en Almería. Por contra uno de los manás de la provincia, que es engranaje clave en la maquinaria de los invernaderos, es la luz solar. Para aprovecharla, el Centro Financiero cuenta con hasta tres estructuras de captación, entre las que destacan los seguidores solares que, imitando a los girasoles, se mueven al compás del astro rey para captar toda la energía que puedan. “El edificio es capaz de producir hasta 1,2 megavatios al día, no usamos todo lo que se produce”, aclara.

Y no lo emplean porque la instalación es inteligente, eficaz en lo energético. Además de aprovecharse de la domótica para los interruptores, persianas o climatización, es capaz de almacenar datos para disminuir la demanda eléctrica. “El edificio guarda distintos parámetros de cada día para que de cara al año próximo, saber qué condiciones de humedad, luz, temperatura... suele haber en estas fechas y así optimizar el consumo”. Cuando piensa cómo serán los edificios del futuro, aquí tiene la respuesta. Y es presente. Y está en Almería.