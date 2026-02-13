Cajamar activa una línea de financiación preferente para paliar los daños de los temporales en el campo andaluz

La entidad financiera Cajamar ha activado una línea especial de financiación en condiciones preferentes destinada a atender las necesidades de agricultores, empresas, cooperativas, comunidades de regantes y trabajadores autónomos afectados por los recientes episodios meteorológicos adversos registrados en distintas zonas de Andalucía. El objetivo es facilitar la recuperación de la actividad productiva y ayudar a afrontar las pérdidas sufridas en el menor plazo posible.

Entre las medidas habilitadas destacan préstamos de inversión para la reconstrucción y puesta en marcha de explotaciones agrícolas y ganaderas, la reparación de redes de riego de las comunidades de regantes afectadas, así como el anticipo de indemnizaciones de seguros. Además, la entidad ofrece la financiación de la prima de Agroseguro a tipo de interés cero, una herramienta clave para aliviar la carga financiera de los productores en un contexto especialmente complejo.

A la espera de cuantificar de forma definitiva los daños materiales, las borrascas han provocado importantes destrozos en explotaciones, caminos rurales, estaciones de bombeo, infraestructuras hidráulicas y sistemas de riego, afectando de manera directa a varias campañas agrícolas.

Las consecuencias han sido especialmente visibles en las provincias de Córdoba y Jaén, donde los temporales han impactado en la campaña de la aceituna, así como en cultivos de cítricos y patata. En la provincia de Málaga, los daños se han concentrado en el olivar tradicional, los cereales y las explotaciones ganaderas, con especial incidencia en comarcas como la Serranía de Ronda, la más castigada, además de la Costa del Sol occidental y la zona norte. Por su parte, en Granada, las intensas lluvias y el viento han afectado al cultivo de la aceituna y, de forma particular, al espárrago en Huétor Tájar, donde las precipitaciones se produjeron en pleno periodo de precosecha.

En Andalucía Occidental, las consecuencias del temporal han sido especialmente severas en la provincia de Cádiz, la Campiña Sevillana y Huelva. En estas zonas, las inundaciones han impedido la siembra de cereales, productos hortícolas y patatas, además de causar daños en invernaderos onubenses. Asimismo, los cultivos de cítricos y hortícolas en Sevilla también se han visto perjudicados por el exceso de agua y las condiciones adversas.

Con el fin de dar una respuesta ágil y adaptada a cada territorio, directivos y profesionales de Cajamar han visitado las zonas afectadas para conocer de primera mano la magnitud de los daños y poner a disposición de agricultores, cooperativistas, empresas y autónomos los recursos financieros necesarios para retomar la actividad. La entidad refuerza así su compromiso con el sector agroalimentario andaluz en un momento clave para garantizar la continuidad de explotaciones y el mantenimiento del tejido productivo rural.