Cajamar nombra Sergio Hueso Expósito director territorial en Andalucía y Extremadura

Cajamar ha designado a Sergio Hueso Expósito como nuevo director territorial Sur y Extremadura. El ejecutivo, natural de Torredonjimeno (Jaén) y de 35 años, sustituye en el cargo a Raúl Ortega González, quien a partir de ahora desempeñará funciones como director corporativo para impulsar y potenciar el segmento de gran empresa en la recién creada Dirección de Banca Corporativa.

La trayectoria profesional de Hueso Expósito ha transcurrido íntegramente en el seno de Cajamar desde que se incorporó a la entidad en 2012. Diplomado en Ciencias Empresariales, comenzó su carrera como becario en la oficina de Torremolinos (Málaga), donde dio sus primeros pasos en el sector financiero. Posteriormente amplió su experiencia en la sucursal de Ubrique (Cádiz), lo que le permitió conocer de primera mano las particularidades del mercado andaluz.

En agosto de 2013, el directivo asumió nuevas responsabilidades en la oficina de Linares (Jaén), donde ejerció inicialmente como gestor comercial e interventor. Su desempeño en este puesto le valió la promoción a director de la misma oficina en 2017, cargo que ocupó durante dos años. En 2019 fue designado director de la oficina de Martos, también en la provincia jiennense. El salto más significativo se produjo en 2022, cuando pasó a ser director de Zona de Córdoba, Jaén y Extremadura, posición que ha ejercido hasta su reciente nombramiento.

Refuerzo del compromiso territorial en Andalucía y Extremadura

Cajamar ha indicado en una nota oficial que con la incorporación de Hueso Expósito al frente de la dirección territorial Sur y Extremadura "refuerza su compromiso con la cercanía y la excelencia en la atención y el apoyo a empresas y particulares de Andalucía y Extremadura". La entidad subraya que apuesta por "un liderazgo próximo y una gestión enfocada en el desarrollo del tejido empresarial y la satisfacción de sus clientes".

Creación de la Dirección de Banca Corporativa

Paralelamente al nombramiento de Sergio Hueso, Cajamar ha anunciado la creación de la Dirección de Banca Corporativa, que nace "con el objetivo de promover y fortalecer el servicio a grandes empresas". Esta nueva área estratégica se apoyará en "un equipo de directivos con alta especialización y profundo conocimiento sectorial, que aportarán su amplia experiencia, garantizando una gestión ágil, eficiente y orientada a la rentabilidad".

Al frente de esta nueva dirección estará Raúl Ortega González, quien hasta ahora ostentaba el cargo de director territorial Sur y Extremadura.