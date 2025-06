La Cátedra BBVA y San Telmo Business reconocen el tesón empresarial de doce familias

Málaga/No en muchas ocasiones se posible encontrar, en un mismo escenario, a representantes de empresas que llevan desde hace más de tres siglos, desde inicios del XX y desde hace décadas, trabajando con la misma esencia y el mismo tesón hasta nuestros días. En sectores tan variopintos como la logística, la automoción, la alimentación o el sector inmobiliario, entre otros. Esto sucedió el pasado jueves en Málaga, en la sede de San Telmo Business School, que acogió la entrega de la XXVIII edición de sus premios Familia Empresa, organizados por la Cátedra BBVA de Empresa Familiar de la escuela de negocios con sede en Málaga y Sevilla.

La tradición empresarial de la familia, el nacimiento en entornos especialmente difíciles, el afán de internacionalización, diversificación e innovación, la creación de riqueza social... fueron algunos de los criterios seguidos por el jurado de la Cátedra BBVA para distinguir a doce empresas familiares andaluzas, extremeñas y una de Ceuta que la pasada semana fueron protagonistas en una agradable tarde noche para el recuerdo.

En muchos de los casos, es la segunda generación familiar la que se encuentra actualmente al frente de las empresas, en consonancia con las palabras con las que daba la bienvenida al acto la directora académica de la Cátedra BBVA de Empresa Familiar de San Telmo Business School Macarena Selva, que explicaba el porqué del nombre de los Premios Familia Empresa. “Porque primero están las personas y después los negocios”.

Las familias premiadas, con la consejera Carolina España y representantes de BBVA y de San Telmo Business School. / Javier Albiñana

Las doce familias premiadas Los premios Familia Empresa reconocieron a la familia Belmonte, propietarios desde los años 60 del siglo XX de los Almacenes San Pablo en Ceuta, dedicados a la venta de todo tipo de productos que van desde el menaje de hogar hasta la ferretería, siendo un referente la ciudad ceutí por su compromiso social y su apuesta por el comercio local. Igualmente ligada a la tradición está la familia Hoyo Mateos, que desde una década antes se dedica a la elaboración de pimentón, siempre desde el municipio de Cuacos de Yuste, en Cáceres, donde siguen ubicándose las instalaciones actuales, junto a la casa donde comenzó el fundador que dio nombre a la empresa: Orencio Hoyo Pérez. También de Extremadura, de Badajoz, llegaba la familia Sánchez López-Lago, dedicada desde los años 80 al transporte como empresa especializada en refrigerados y congelados: Transportes Frigoríficos Narval, con presencia en España y Portugal, una flota de doscientos camiones y clientes que se cuentan por centenares. Con raíces más profundas y con más sabor a tradición fueron las dos premiadas por Córdoba y Granada. La primera, Sabor a España, liderada por la familia Ramírez Muñoz desde hace cinco generaciones, especializada en los productos tradicionales, fundamentalmente el turrón. La segunda, la granadina Casa Isla, de la familia del mismo nombre, que a finales el siglo XIX creaba en Santa Fe un dulce en honor del por entonces Papa Pío IX: el pionono. Desde entonces y hasta ahora, cinco generaciones después, siguen produciendo para cafeterías, franquicias y restaurantes. También dedicada a la alimentación, aunque en este caso a la distribución artesanal de productos del mar, fue premiada por Jaén la familia García Calero, que creaba hace algo más de medio siglo Mariscos Castellar, con amplia presencia a nivel nacional. De Málaga llegaba la familia Parra, al frente de Solvento Group, nacida en Marbella en los años 60 ligada a la puesta en marcha de un hotel y actualmente, con la cuarta generación familiar, gestionando locales comerciales y apartamentos turísticos. Por Cádiz, la centenaria familia Torrent fue premiada por su liderazgo mundial la fabricación de tapones y cierres para aceites y licores a través de la empresa del mismo nombre, con centros de producción y presencia a nivel internacional, mientras que de Almería llegaba la familia Castillo Zamora, al frente de Vellsam, que desde 1999 desarrolla soluciones biotecnológicas para la agricultura. La onubense Bionest, de la familia Soltero, especializada en este caso en la agricultura ecológica de frutos rojos fue también premiada por liderar la exportación europea de este tipo de productos. Finalmente, por Sevilla fueron reconocidas tanto el grupo CICA, de la familia López Suárez, líder nacional en el sector de la automoción; como la familia De Novales de la Escalera, al frente de la Yeguada Escalera, nacida en el siglo XVIII y que es la ganadería de Pura Raza Española más antigua y premiada del mundo.

Importancia económica

El peso de las empresas familiares como las que fueron distinguidas la pasada semana fue destacado por el presidente de la Cátedra BBVA de San Telmo Business School, Juan Cano, que explicó que esta distinción recae en doce compañías que, más allá de su desempeño empresarial y su carácter emprendedor, supieron compatibilizar los valores empresariales con los valores familiares, siendo ejemplos de haber sabido conciliar “el sentimiento como familia”, por un lado, y “la razón que se impone como empresa”, por otro, compaginando el factor humano con el factor económico. Desgranó Cano las cifras que hacen evidente la importancia de las empresas familiares en la economía de nuestro país: 1.400.000 de empresas, que generan alrededor del 60% del PIB y el 70% del empleo, con solvencia, resiliencia y todo ello “con un hándicap fiscal bastante en contra”.

La entrega de premios se celebró en los jardines de San Telmo Business School de Málaga. / Javier Albiñana

En la misma línea intervino la directora Regional Sur de BBVA, Asunción Álvarez, que hizo alusión a la importancia de estos reconocimientos en el sur de España: “Me atrevería a decir, y creo que no me equivoco, que estos son los reconocimientos por excelencia a la empresa familiar en el sur de España, no sólo por su trayectoria, sino por la solvencia y el alma que tienen detrás”. La directora Regional Sur de BBVA se refirió detalladamente al largo camino recorrido por las empresas premiadas y cómo BBVA quería estar a su lado, no solo acompañándolos como entidad financiera, sino como aliado en su viaje de transformación continua, compartiendo herramientas, conocimiento y apoyo para que continuaran construyendo su legado. Álvarez cerró su intervención con el nuevo propósito de la entidad de acompañar a todos los clientes en su voluntad de llegar más lejos. "No es un lema. Es un compromiso. Un compromiso con vosotros, con vuestro crecimiento, y con un futuro en el que el progreso está al servicio de todos", dijo.

Cerró el acto la consejera de Economía, Hacienda y Fondo Europeos y portavoz de la Junta, Carolina España, quién en su discurso reivindicó el papel de la empresa familiar como “columna vertebral del tejido productivo andaluz”. “Hoy no se premian cifras, ni estadísticas, sino trayectorias construidas con raíces profundas, fruto del esfuerzo constante, del compromiso familiar y también del respaldo institucional”, destacó. En su intervención, la consejera insistió en el valor del momento económico que atraviesa Andalucía, “una comunidad estable, previsible, seria y capaz. Todo un polo de innovación y de inversión”, y llamó a seguir apostando por la internacionalización a través de herramientas como la Agencia Trade. En este sentido, afirmó que “muchas de las empresas a las que hoy ensalzamos son ya referentes en internacionalización y llevan la marca Andalucía al mundo a través de sus productos”, subrayando que, “convertís lo cotidiano en excelencia y exportáis el sello andaluz más allá de nuestras fronteras”.