La Comisión Europea baraja todas las opciones a falta de pacto sobre los aranceles "inaceptables" de Trump

Estrasburgo/La Comisión Europea (CE) deja claro que los aranceles impuestos por Estados Unidos a la Unión Europea (UE) "no son aceptables", por lo que advierte de que "todas las opciones siguen sobre la mesa" para responder a Washington si no se logra un acuerdo satisfactorio mediante la negociación.

"Creo que estarán de acuerdo conmigo en que la situación como tal no es aceptable y no podemos permitirnos permanecer de brazos cruzados", apunta el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, a los eurodiputados durante un debate en el pleno del Parlamento Europeo sobre los aranceles que ha impuesto el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump. Sefcovic subraya que está "en contacto constante" con Estados Unidos para encontrar una solución negociada beneficiosa para las dos partes. De hecho, la UE ha propuesto imponer "cero aranceles" a todos los bienes industriales de Estados Unidos y los Veintisiete o abordar de manera conjunta el exceso de capacidad global en sectores como el acero y el aluminio.

"La UE ha dejado claro que estamos preparados para debatir y encontrar soluciones mutuamente beneficiosas que respeten nuestros intereses y autonomía regulatoria. Ahora necesitamos que Estados Unidos muestre su disposición a avanzar hacia una solución justa y equilibrada", recuerda. Una solución negociada "sigue siendo nuestro resultado claro y preferido". "Pero si nuestras conversaciones con Estados Unidos no dan el resultado necesario, estaremos preparados para alternativas con el objetivo de restablecer la igualdad de condiciones", avisa.

Medidas de reequilibrio para contrarrestar

La CE está utilizando los 90 días de pausa en los que Estados Unidos no está aplicando aranceles adicionales a otros países (en el caso de la UE se mantiene un gravamen general del 10%, en vez del 20% inicialmente anunciado) para continuar los preparativos sobre "medidas de reequilibrio adicionales para contrarrestar la multitud de aranceles estadounidenses adicionales sobre exportaciones de la UE y asegurar la igualdad de condiciones en el largo plazo". "Aquí me gustaría subrayar que todas las opciones permanecen sobre la mesa. También estamos preparándonos para litigar a fin de preservar y reforzar el sistema de comercio multilateral basado en normas", expone. De hecho, precisa que la Comisión Europea se está planteando llevar los aranceles estadounidenses ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Además, la CE también está supervisando "el posible riesgo de desviación del comercio" para proteger el mercado de la Unión Europea de "posibles incrementos de importaciones de otros países golpeados también por los aranceles de Estados Unidos". La comisión está preparada para usar todos los instrumentos disponibles en la caja de herramientas de defensa comercial para proteger el mercado único, a los productores y a los consumidores de la UE. Incluso, seguirá la senda de la diversificación de los vínculos comerciales de la Unión con el resto del mundo y, en ese sentido, detalla que continúa el trabajo interno para la adopción de los acuerdos con Mercosur y México. Esos pactos son "ejemplos perfectos", a su juicio, que pueden ser beneficiosos para esa diversificación de la UE o para abrir nuevos mercados, al tiempo que se aseguran compromisos relacionados con el cambio climático y la sostenibilidad.

El político eslovaco afirma sobre la negociación arancelaria con EEUU que la Unión Europea no se siente "débil" ni "bajo una presión excesiva para aceptar un acuerdo que no sea justo para nosotros". "Somos absolutamente claros en que somos el mayor bloque comercial en este planeta, con una economía muy fuerte y con la mayor red de acuerdos de libre comercio, y sabemos que esta negociación puede al final no tener éxito, a pesar de todos nuestros sinceros esfuerzos", manifiesta, e insiste en que la Comisión prepara posibles medidas de represalia "que pueden necesitarse".

El ministro polaco de Asuntos Europeos, Adam Szłapka, cuyo país preside este semestre el Consejo de la UE, admite que están "muy preocupados por la incertidumbre que los anuncios de la administración estadounidense llevaron a la economía global". Entre los estados, explica, hay un "amplio acuerdo" sobre la necesidad de trabajar "en posibles contramedidas adicionales" en respuesta a los aranceles estadounidenses "que complementen las ya adoptadas". La Unión Europea adoptó represalias por los aranceles de Washington al acero y el aluminio, pero su aplicación se pospuso 90 días en abril. "Si las negociaciones (entre EEUU y la UE) fracasan en proporcionar el resultado deseado, consideraremos dar más pasos, manteniendo todas las opciones en la mesa, incluida la queja ante la Organización Mundial del Comercio", concluye.