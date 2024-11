Cooperativas cree que el precio del aceite de oliva se estabilizará en cinco o seis euros en enero

Sevilla/ El aceite de oliva se estabilizará en cinco o seis euros el litro para el consumidor en diciembre-enero. Con la cautela que corresponde a un sector tan sensible a cualquier circunstancia de mercado, esa es la previsión de Rafael Sánchez de Puerta, presidente de Aceite de Oliva de Cooperativas Agro-Alimentarias de España, quien ha participado este jueves en un encuentro con medios sobre los desafíos del sector olivarero organizado por Cooperativas Agro-Alimentarias de Andalucía.

El también director general de Dcoop indica que, con la producción prevista para este año en España, 1,3 millones de toneladas aproximadamente, y un stock acumulado insólitamente bajo de 186.000, “la situación estará cerca de la normalidad” para abastecer al consumo, pero no habrá “una gran disponibilidad”.

Ello hará que bajen los precios hasta un nivel que haga rentable el producto para el olivarero y pueda ser asequible para el consumidor. De hecho, ya se observan, afirma Puerta, ofertas en los lineales “sin que la distribución tenga las compras cubiertas”, pues el nuevo aceite producido es por ahora muy poco (en octubre fueron 35.000 toneladas). “Nos hemos dado mucha prisa y se ha empezado a hablar de bajadas antes de tiempo”, señala Sánchez de Puerta, quien añade que en origen esos descensos se han producido “sin operaciones”, es decir, más sobre el papel, ya que “había muchas más ganas de vender que de comprar” (el comprador siempre espera a que la cotización caiga más aún). “Afortunadamente –continúa-- esta situación se ha frenado y los mercados se han estabilizado”.

“Es conveniente de que no nos pasemos de frenada y que la bajada no sea mayor de la que debe ser. No puede estar tan alto como en años anteriores pero tampoco tan bajo como antes de la sequía, cuando había movilizaciones de agricultores por los precios. Tenemos que aprender de estos años y defender nuestro producto en los mercados”, señala Sánchez de Puerta, quien estuvo acompañado en el encuentro por Gabriel Cabello, presidente de Aceituna de Mesa de Aceituna de Mesa de Cooperativas Agro-Alimentarias de Andalucía y España y por Jaime Martínez-Conradi, director general de Cooperativas Agro-Alimentarias de Andalucía.