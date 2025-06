Ebro Foods analiza posibles compras en Oriente Medio y África para seguir creciendo

Madrid/ El presidente de Ebro Foods, Antonio Hernández Callejas, ha avanzado que la compañía estudia y analiza posibles compras en Oriente Medio y África para seguir creciendo, aunque actualmente no hay ninguna negociación en curso.

En concreto, Hernández, en un encuentro con medios tras la junta general de accionistas, ha reconocido que comprar marcas de arroz está "muy difícil" por los temas de competencia, por lo que "siempre" observan en países donde no están presentes como Oriente Medio y África, donde estudian y analizan posibles adquisiciones.

Mientras que respecto a la pasta, el directivo ha recordado que Ebro vendió el negocio de pasta seca y decidieron apostar por la 'premium', donde son líderes con Garofalo. "En esa categoría no podemos comprar, porque no puedo ofrecer Chanel o Gucci", ha indicado.

De esta forma, la multinacional española apuesta por crecer en negocios como las salsas o categorías colindantes. "Siempre los tenemos en perspectiva para que se puedan incorporar al porfolio. Alguna cosa hemos estudiado, pero no nos ha convencido por los precios", ha reconocido.

Por otro lado, el presidente de Ebro, que ha avanzado que la compañía impulsará su inversión a partir de 2026 en productos preparados y congelados, comparte la idea del presidente de Mercadona, Juan Roig, de que las cocinas irán desapareciendo de los hogares en España.

"Estoy de acuerdo con Juan de que la cocina va a empezar a desaparecer, pero eso no significa que desaparezca el gusto por cocinar sino que quedará reducido al fin de semana o a eventos sociales", ha señalado.

Así, Hernández ha subrayado que lo tiene "claro" cuando ve cómo consumen sus hijos, que buscan soluciones de conveniencia. "Hay gente que le da más valor el ver Netflix o jugar con el móvil, que estar media hora cocinando. Así, la cocina como se conocía tradicionalmente irá desapareciendo", ha zanjado.

Por otro lado y respecto a los aranceles de Trump, el presidente de Ebro ha precisado que este impacto es menor en la categoría de arroz, por su fuerte implantación en Estados Unidos, donde cuenta con plantas propias, que en la de pasta, donde sí puede sufrir más.

"Hemos adoptado medidas defensivas y de subidas de tarifas para compensar los aranceles, que al final lo acaba pagando el consumidor americano", ha subrayado.

Así, Ebro aumentó el 'stock' de arroces de India o Tailandia que sí sufrirían el arancel de EEUU, además que en marzo las ventas a Canadá se hacen ahora desde España, mientras que en el caso de la pasta con Garófalo, que es "importante" para los norteamericanos, han llevado a cabo subidas de precios "moderadas" que no recogen el total de la subida del arancel.

De esta forma, el fabricante de SOS y Brillante no se está viendo impactado por el momento por la crisis arancelaria. "Al cierre de abril la compañía tiene un resultado mejor que el año pasado, por lo que las turbulencias no han afectado a cómo se está desarrollando este año", ha reconocido.

Prevé seguir en el cargo hasta los 75 años

Por otro lado, Antonio Hernández, que cumple 20 años como presidente de Ebro Foods, se ha mostrado convencido de seguir al frente de la compañía hasta los 75 años a pesar de que su mandato concluye en 2026.

"No voy a dejar un heredero cuando me jubile, porque lo veo lejísimos y me encuentro perfectamente. Si no me echan los accionistas, mi horizonte es que me veo con fuerzas hasta los 75 años", ha asegurado.

El presidente, que cuenta con 70 años, ha señalado que por el momento no se hará cargo de la dirección nadie de la familia. "Tenemos un sistema de mili obligatoria, pero ninguno está en un nivel como para poder optar a ese cargo, salvo mejorar en su escalafón", ha zanjado.

Respecto a los aranceles que tienen determinados arroces, como los procedentes de Camboya o Vietnam, que entran en la UE con arancel cero, el presidente de Ebro ha reclamado que se establezca la cláusula de salvaguardia, porque de no hacerlo el arroz comunitario "no va a ser competitivo".

"El arroz de Camboya y Vietnam se importa como si se hubiera cultivado en Valencia o Sevilla, pero con precios bajos. La cláusula de salvaguardia la solicitan las asociaciones agrarias y la industria lo apoyamos al 100%. Hay una falta de comprensión de la UE a la concesión de esos aranceles a ciertos países, porque desequilibra el mercado. O se ponen las pilas o habrá problemas importantes para comercializar las cosechas europeas. La producción nacional hay que defenderla con calidad y kilos, pero con los aranceles razonables", ha zanjado.