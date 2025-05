Elecciones en Cepyme: neutralidad absoluta de la CEA, Huelva apoya a De Miguel y Sevilla a Cuerva

Sevilla/La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) celebra este martes unas elecciones que son algo más. Se dilucida no solo quién dirigirá esta patronal en los próximos años, sino también el futuro de su hermana mayor, la CEOE. Si gana el actual presidente, el granadino Gerardo Cuerva, la figura de Antonio Garamendi -que ha apoyado a su oponente, la vallisoletana Ángela de Miguel- quedará debilitada y vencerá un modelo de organización más combativo frente a las políticas gubernamentales. Si De Miguel vence, Garamendi verá allanado el camino para su reelección en la CEOE y se impondrá una filosofía más partidaria de la influencia en la gestión del Ejecutivo a través de la negociación.

Las dos listas que Cuerva y De Miguel presentan al comité ejecutivo evidencian la fractura total de las organizaciones empresariales a la hora de apoyar a uno u otro. Incluso, en algunos casos, dentro de una misma asociación regional o sectorial unos apoyan a un candidato, otros a la otra, y otros, a ninguno. Un ejemplo es la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). La organización que dirige Javier González de Lara ha mantenido, como tal, una actitud de estricta neutralidad. No se ha pronunciado en ningún sentido, y la única vez que su presidente habló sobre el tema fue a preguntas de los medios, tras una entrevista de este medio a Gerardo Cuerva en la que decía que no concebía que la CEA apoyara a De Miguel. Entonces, dijo que había “encargado” a los candidatos configurar una candidatura conjunta para evitar la fractura, y que la organización andaluza aún no había decidido nada (aunque se había especulado que iba a apoyar a De Miguel). Sigue sin hacerlo: “La posición de la CEA es que no tiene posición”, se afirma desde la organización.

Apoyo de la CEA y 40 organizaciones andaluzas a Cuerva en 2021

En 2021, antes de las elecciones en las que Gerardo Cuerva fue reelegido como presidente (accedió a los mandos de Cepyme en 2019, tras relevar a un Garamendi que iba a dirigir la CEOE), la CEA lo avaló explícitamente a través de su comité ejecutivo y su junta directiva, y unas 40 organizaciones andaluzas hicieron lo propio. “La CEA me apadrinó de alguna manera en esta nueva etapa y espero que siga siendo así. No dudo de que hará lo mejor para la empresa española y la defensa de la pyme española”, dijo Cuerva a este medio el pasado 7 de abril.

Andaluces en las candidaturas

Tanto en la lista de De Miguel como de Cuerva hay, en cualquier caso, apoyos andaluces. Cuerva cuenta con el presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CEC), Miguel Rus, quién lo presentó en abril en una conferencia organizada por la Cadena Ser. De Miguel presenta para su comité ejecutivo a José Luis García-Palacios, presidente de la Federación Onubense de Empresarios (FOE) y Asaja-Huelva y también a Carlos Rus, hermano de Miguel Rus y presidente de la Alianza de la Sanidad Privada de España (ASPE). Cuerva, por su lado, incluye en su candidatura a José Luis Martínez, ex presidente de la Asociación Andaluza de la Empresa Familiar y ahora miembro del comité ejecutivo de la Confederación de Empresarios de Melilla.

Públicamente, las únicas organizaciones provinciales de empresarios en Andalucía que se han 'mojado' son la onubense y la sevillana, y también, lógicamente, granadina, de la que es presidente Gerardo Cuerva. El resto ha mantenido un escrupuloso silencio.

505 vocales tienen la palabra

Las espadas ahora están en todo lo alto, con cruces de acusaciones mutuas entre los candidatos. Cuerva lleva denunciando presiones de la otra parte a los votantes por parte de la CEOE en lo que ha denominado 'Operación Trabuco'. De Miguel acusa al actual presidente de Cepyme de no dedicar todo el tiempo que sería necesario a su cargo y no haber estado al lado de las pymes, más pendiente de que su cargo sea una plataforma de lanzamiento hacia la CEOE; a lo que Cuerva responde con que Garamendi quiere a un funcionario en Cepyme a sus órdenes.

Cepyme está integrada por 505 vocales representantes de 147 organizaciones de ámbito territorial y sectorial. De las vocalías, 230 pertenecen a las 56 organizaciones territoriales y las 275 restantes a las 91 organizaciones sectoriales. El voto puede ser delegado, aunque Gerardo Cuerva intentó, aunque al final rectificó, que fuera únicamente presencial.