Empresarios y sociedad civil vuelven a evaluar el Corredor Mediterráneo

El Corredor Mediterráneo vuelve a estar bajo la lupa. La plataforma #QuieroCorredor celebra este jueves en Valencia un acto para hacer el 17º chequeo semestral sobre el estado de las obras, una revisión que se realiza cada seis meses desde 2017 para comprobar si se cumplen los compromisos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. El objetivo es claro: garantizar que la infraestructura que debe unir Algeciras con la frontera francesa no siga acumulando retrasos.

El balance confirma progresos, pero también evidencia que el ritmo es insuficiente. Las obras han pasado del 45% en 2016 al 76% en 2025, mientras que la puesta en servicio apenas alcanza el 36% frente al 19% inicial. El 100% del trazado está en estudios previos y el 95% en fase de proyecto, pero la ejecución real sigue lejos de los plazos comprometidos.

Los tramos andaluces, en el punto crítico

El informe de julio 2025 señala que ninguno de los tres grandes segmentos que afectan a Andalucía tiene fecha cerrada para su finalización completa.

• Murcia–Almería: las obras avanzan, pero la previsión se aplaza a 2027. El soterramiento de Lorca sigue pendiente y la línea Murcia–Águilas continúa sin servicio ferroviario. El movimiento reclama vía doble en todo el recorrido y reapertura de la línea Guadix–Baza–Lorca en ancho internacional, cerrada hace 40 años.

• Almería–Granada–Antequera: sin horizonte definido. Hoy solo hay tramos en vía única con tercer carril y otros en proyecto. Granada espera la integración ferroviaria y Loja avanza con tres fases: una en obras, otra adjudicada y la tercera licitada. “Es necesario darle el mismo tratamiento que al resto del Corredor, con vía doble de alta velocidad”, advierte la plataforma.

• Antequera–Algeciras: la conexión con el puerto es estratégica para la competitividad logística. Toda la línea está en obras en distintas fases, renovando vía y colocando traviesas de tres carriles. El objetivo oficial es ponerla en funcionamiento en 2027, pero sin doble plataforma ni electrificación completa. “No hay excusa para acabar la obra tras aprobarse la declaración de impacto ambiental”, insisten desde #QuieroCorredor.

Compromisos incumplidos y exigencias claras

El movimiento denuncia que se está construyendo una infraestructura de mínimos y lentamente, porque no se ejecutan las dobles plataformas de ancho internacional en todo el trazado. La exigencia es clara: electrificación a 25.000 voltios, señalización ERTMS-2 y separación de pasajeros y mercancías en plataformas distintas.

Entre los hitos aplazados más allá de 2025 figuran la colocación del tercer carril entre Castellón y Valencia, la finalización del canal de acceso al túnel pasante en Valencia y la puesta en servicio del ancho internacional entre Murcia y Lorca. En Andalucía, la llegada del AVE a Almería y la integración urbana siguen en obras, mientras que la conexión con el puerto de Algeciras continúa sin fecha definitiva.

Una infraestructura clave para España y Europa

El Corredor Mediterráneo forma parte de la red prioritaria europea y recorrerá 3.500 kilómetros que concentran el 54% de la población y el 66% del PIB de la UE. “Cuando se finalicen las obras en España, no estará todo solucionado: Francia debe acelerar considerablemente sus trabajos”, advierte el informe.

Vicente Boluda, presidente de AVE, lo resumió en el último acto empresarial: “Nos jugamos el futuro”, dijo para recordar que detrás de #QuieroCorredor hay millones de ciudadanos y organizaciones que reclaman acabar con 25 años de retrasos.

Valencia acoge el gran acto empresarial

Este jueves, 20 de noviembre, el movimiento celebrará en el Roig Arena de València el 8º y último Acto Empresarial por el Corredor Mediterráneo, bajo el lema “Este tren no lo para nadie”. Más de 2.500 empresarios y representantes de la sociedad civil se darán cita para debatir sobre la importancia de esta infraestructura y presentar el segundo chequeo semestral del año.

El acto será inaugurado por Vicente Boluda y contará con la participación del coordinador europeo del Corredor Mediterráneo, Mathieu Grosch, y el comisionado del Gobierno, Josep Vicent Boira. También intervendrán líderes empresariales como Marc Puig (Puig), Jorge Martínez Aspar (Aspar Team), Tomás Fuertes (Grupo Fuertes) y Sandra García-Sanjuán (Grupo Starlite), además del ministro de Transportes, Óscar Puente. La conducción estará a cargo de la periodista Silvia Tomás y el humorista Javier Sancho.

Con este evento, el movimiento pondrá fin al ciclo de actos iniciado en 2016, aunque continuará con chequeos semestrales y campañas para exigir la culminación del Corredor Mediterráneo.