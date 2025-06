“Las empresas exportadoras andaluzas están mostrando capacidad de resiliencia ante un contexto internacional muy complejo”

Sevilla/Incertidumbre y volatilidad. Con estas palabras puede definirse el escenario internacional en el que se están desenvolviendo en estos momentos las empresas exportadoras españolas, debido a la guerra arancelaria abierta por EEUU contra todos sus socios comerciales y, en paralelo, a las tensiones geopolíticas a nivel global. La consejera delegada de ICEX, Elisa Carbonell, analiza en una entrevista con este diario la situación del contexto actual y explica las medidas que tiene en marcha la agencia gubernamental para contrarrestar su impacto.

– El paquete arancelario de EEUU para la Unión Europea está ahora mismo en pausa a la espera de las negociaciones entre Washington y Bruselas. ¿Qué esperanza tienen de que fructifiquen las conversaciones?

– Este periodo hay que analizarlo de manera positiva. Hay una recapacitación de EEUU para ver cuáles serían los efectos de los aranceles anunciados y demuestra una voluntad de negociar con sus socios comerciales un sistema de relaciones mucho menos penalizador. Por su parte, la UE está actuando con una sola voz y con la mano tendida a la negociación constructiva, pero, al mismo tiempo, analizando muy cuidadosamente qué medidas se deberían de tomar si el resultado no fuera favorable a los intereses comunitarios.

– ¿Confían entonces en que se alcance un acuerdo?

– Sí, hay que tener esperanzas, porque EEUU ya ha anunciado acuerdos con otros socios comerciales como Reino Unido o lndia en unos términos mucho más amables y que favorecen las relaciones bilaterales. Teniendo en cuenta que la UE es un gran aliado, deberían de fructificar estas negociaciones. El hecho de haber puesto en pausa las medidas anunciadas da a entender esa voluntad del Gobierno de Donald Trump.

– Pese a que el grueso de los aranceles no ha entrado aún en vigor, la guerra comercial abierta ha generado una enorme incertidumbre a nivel global.

– Las empresas españolas han demostrado una gran resiliencia en los últimos años en un contexto complejísimo, marcado por una serie de elementos muy disruptivos como el Brexit, el Covid, el conflicto bélico de Ucrania y, ahora, la situación arancelaria. Y han sido muy resilientes hasta el punto de que no solo no han perdido cuota de mercado, sino que la han ganado dentro de la UE. Esa tendencia hay mantenerla y la vamos a apoyar desde ICEX aportando elementos que garanticen su competitividad.

– Como respuesta concreta a la amenaza arancelaria han lanzado el 'Plan ICEX de Alto Impacto en Competitividad'. ¿Qué medidas recoge?

– Lo que hemos puesto encima de la mesa es un apoyo inmediato tras el anuncio de Trump. A corto plazo, estamos realizando un acompañamiento personalizado a las empresas para reducir esta incertidumbre y garantizarles un acceso a una información casi diaria de lo que está pasando. En el medio y largo plazo, se apoyan todos los elementos que afectan a la competitividad internacional de nuestras exportadoras. En este ámbito, hemos identificado ocho sectores especialmente expuestos en EEUU –bien por el volumen de exportación, por el valor de las ventas o por el número de empresas– y se han elaborado informes de mercados adicionales. Además, hay medidas de asesoramiento financiero, para apoyar a compañías que estén reconfigurando sus cadenas de valor o una estrategia sobre intangibles para reforzar la marca-país made in Spain.

– Andalucía se juega más de 3.100 millones de euros en ventas a EEUU. En los primeros meses del año ya ha habido una ralentización. ¿Cuál puede ser el impacto de la situación actual y, llegado el caso, de los aranceles?

– Ahora mismo no tenemos cifras que reflejen verdaderamente lo que va a pasar, si bien hay datos que indican que ha habido un efecto estocaje, de modo que muchos importadores de EEUU están incrementando sus pedidos para estar preparados. Por otra parte, la volatilidad y la incertidumbre está afectando de forma negativa a las empresas, que no pueden tomar decisiones estratégicas. No obstante, en la última reunión del Consejo Interterritorial de Internacionalización se acordó con las comunidades autónomas la creación de un observatorio sobre la evolución de las exportaciones al mercado estadounidense para ir monitorizando lo que está pasando y qué puede pasar. Este mismo mes ya estará en marcha.

Elisa Carbonell. / Juan Carlos Muñoz

– El aceite de oliva es el producto estrella de las ventas andaluzas a EEUU y ha conseguido, tras años de esfuerzo, desbancar al italiano en este mercado. ¿Cree que la competitividad del sector puede contribuir a mantener esta evolución a pesar del contexto?

– Las empresas exportadoras andaluzas también están mostrando gran fortaleza y capacidad de resiliencia. De hecho, Andalucía está alcanzando cifras récord en sus ventas exteriores en estos últimos años que, como digo, han sido muy complejos, antes de la Administración de Donald Trump. Pero quizás es la oportunidad para seguir avanzando en ese incremento de la competitividad. España es el mayor productor de aceite de oliva del mundo y en EEUU se ha conseguido ese hito de superar a Italia con mucho esfuerzo y con años de trabajo. Y ahí hay que seguir. En los aceites y en la industria agroalimentaria estamos reforzando la parte de intangibles, de marca, y seguiremos de manera muy intensa nuestra actividad en este país. Lo que hay que hacer es posicionarse de manera competitiva y, al mismo tiempo, seguir diversificando mercados.

– ¿Cuáles serían estas nuevas zonas de interés?

– Precisamente para el aceite de oliva hemos identificado mercados adicionales como Brasil o Japón; mientras que vamos a poner también el foco en Canadá y Reino Unido para el calzado; Canadá, México, China para el vino; Francia, Alemania y Reino Unido para el sector de los azulejos; o Singapur y Turquía para perfumería, por ejemplo. Este es el esfuerzo extra que tenemos que hacer por seguir posicionándonos de manera competitiva, sin dejar de mirar a EEUU, por supuesto.

– ¿En qué medida pueden aprovechar las empresas andaluzas el acuerdo entre la UE y los países de Mercosur para contrarrestar la guerra comercial?

– Es importante que seamos capaces de sacar ventaja de este acuerdo y también del de la UE con México. Va a haber muchísimas oportunidades porque los productos españoles son competitivos, tienen muchísima variedad y son reconocibles. En este ámbito, el próximo 10 de julio organizamos un gran foro con 53 consejeros económicos y comerciales de nuestra red internacional, entre ellos, los de los países de Mercosur y México, para que las empresas tengan reuniones B2B y participen en grupo por sectores.

– La agencia regional Andalucía TRADE también ha lanzado su plan de apoyo a las empresas y de búsqueda de nuevos mercados. ¿Tienen prevista algún tipo de colaboración?

– La colaboración es absoluta. Tenemos un mecanismo de coordinación que es el Consejo Interterritorial de Internacionalización, que tiene varios grupos de trabajo en función de los ámbitos en los que consideramos que es importante compartir buenas prácticas y sacar iniciativas conjuntas. Nos reunimos dos veces al año de forma presencial y el próximo semestre Andalucía será la comunidad anfitriona. Todos vamos en el mismo barco y remamos en la misma dirección.